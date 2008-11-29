Новий матеріал поглинає вуглекислий газ з атмосфери

Учені з Швеції розробили легкий, недорогий і екологічно чистий матеріал, який швидко «ловить» молекули вуглекислого газу, що накопичується в атмосфері через спалювання органічного палива і впливає на зміну клімату, повідомляє прес-служба Технічного університету Чалмерса. Результати дослідження опубліковані в журналі ACS Applied Materials & Interfaces.

Новий матеріал являє собою гібридну піну на біологічній основі желатину і целюлози, наповнене великою кількістю цеолітів – мікропористих алюмосилікатів (природних або синтетичних силікатів, у складі яких містяться складні аніони атомів алюмінію і кремнію). Пориста, відкрита структура матеріалу дозволяє йому ефективно поглинати вуглекислий газ. Дослідження показали, що целюлоза не впливає на здатність цеолітів поглинати вуглекислий газ.

«Таким чином, целюлоза і цеоліти разом створюють екологічно чистий і доступний матеріал», – зазначає Уолтер Росас Арбелаес (Walter Rosas Arbelaez), аспірант кафедри хімії і хімічної інженерії Технічного університету Чалмерса, один з авторів роботи.

Розробка вчених дозволила вказати шлях для подальшого розвитку технології поглинання вуглецю. В даний час ця технологія використовує аміни – похідні аміаку, – зважені в розчині. У цього методу є кілька проблем: Аміни за своєю природою шкідливі для навколишнього середовища, і для поглинання вуглекислого газу ці сполуки потрібні у великих обсягах. Крім того, необхідно багато енергії, щоб потім відокремити поглинений діоксид вуглецю від рідкого розчину аміна для повторного використання. Новий матеріал дозволяє уникнути всіх цих проблем: він твердий, а не рідкий, тому відокремлювати газ легше і ефективніше.

У майбутньому з нового матеріалу можна буде легко виготовити фільтри різних видів. Також матеріал можна буде використовувати повторно.