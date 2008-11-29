Що таке сімейні спори і які бувають їх види

Сімейні спори - це розбіжності між родичами, які виникають у багатьох сімей. Рішення серйозних спорів в суді є досить складним, особливо в моральному плані. Дві конфліктні сторони не можуть об'єктивно оцінити ситуацію і правильно вирішити проблему, так як ними керують емоції. Якщо конфлікт не виходить спокійно вирішити, рекомендується звертатися до кваліфікованого адвоката по сімейним справам https://turii.com.ua/service/simejni-spory/. Відносини в родині завжди регулюються сімейним кодексом України. У Конституції існують норми, що визначають зміст сімейного законодавства. Закон гарантує подружжю рівні права, а дітям право на гідні умови для життя.

З урахуванням Конституції України сім'я у всіх сенсах охороняється державою. Шлюб полягає тільки на добровільній основі, примусу не має місця бути. Кожен з батьків має однакові права, а також обов'язки в своїй родині. Вони повинні утримувати дітей, яким ще не виповнилося 18 років. Повнолітні особи зобов'язані допомагати батькам при нестачі грошей або інших виниклі труднощі.

Виходячи з ст. 52 Конституції України у всіх дітей рівні права і нічого не може вплинути на це, навіть якщо дитина народжена поза шлюбом. Відповідно до Основного Закону будь-яке насильство над дитиною карається законом. При неналежному поводженні з дитиною подружжя позбавляють батьківських прав.

Що робити, якщо виникли сімейні спори?

Спільне проживання - це велика щоденна праця, і часто люди самі не можуть вирішити виниклі конфлікти, тоді можуть знадобиться послуги юриста по сімейних спорах. На попередньої консультації юрист зможе вникнути в суть конфлікту і з урахуванням всіх правових норм надати рішення. При необхідності він подасть позов до суду і зробить все можливе, щоб судові рішення були виконані. Якщо своєчасно звернутися до правильного юриста, можна навіть без суду вирішити проблему.

Види сімейних спорів

Сімейні спори можуть виникнути як між двома чоловіками, так і між батьками та дітьми. Також існують і інші види. З них можна виділити наступні:

Визнання шлюбу недійсним. Дана процедура складна, зізнається тільки судом і несе певні наслідки для подружжя. Вона вимагає юридичної допомоги кваліфікованого фахівця по сімейних справах.

Розділ майна. Виробляти розділ майна можна під час перебування подружжя у шлюбі, а також після розлучення. Воно супроводжується психологічною напруженістю через корисливих цілей або навіть образ. У цій ситуації без хорошого адвоката не обійтися.

Позбавлення батьківських прав. Серед послуг, які надають адвокати по сімейних справах, участь в справах щодо позбавлення батьківських прав найбільш емоційний. Позбавити батьківських одного або обох батьків можливо на підставі заяви одного з батьків, опікунів, піклувальників, особи проживає в одній з дитиною сім'ї. Також ініціювати позбавлення батьківських прав має право установа з охорони здоров'я, навчальний заклад, орган опіки та піклування, прокурор і сам дитина по досягненню 14 років.

Відновлення батьківських прав. Процедура передбачає судовий розгляд за участю органу опіки та прокурора. Довіряйте підготовку відновлення батьківських прав тільки професіоналам!

Стягнення аліментів. Незалежно від ситуації, батько зобов'язаний надати необхідні умови для проживання своїх дітей до їх повноліття. Тому аліменти на дитину повинні виплачуватися добровільно або за вказівкою суду.

Висновок

Щоб успішно вирішити сімейні розборки, потрібно звертатися до хорошим адвокатам, які сумлінно ставляться до виконання своєї роботи. Наші адвокати юридичної компанії "Турій та Партнери" - https://turii.com.ua/, зроблять все можливе, щоб надати якісну допомогу у вирішенні сімейних конфліктів. При зверненні до наших професіоналів, ви отримаєте консультацію від адвоката, який зможе надати всі інтереси замовника. Він зможе взяти під контроль виконання рішень суду і підкаже, як швидко і законно вирішити всі види сімейних конфліктів.