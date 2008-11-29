ЄС готується перейти на безвуглецеву економіку

Європейська комісія підготувала концепцію European Green Deal по переведенню економіки Євросоюзу в кліматично нейтральне стан до 2050 р.

Це означає, що до середини століття країни ЄС повинні повністю обнулити викиди вуглекислого газу, заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

European Green Deal відноситься до всіх секторів європейської економіки, включаючи металургійну галузь, яка до 2050 р. повинна скоротити емісію вуглекислого газу на 95%.

Планується, що концепція буде сформульована в остаточному варіанті в березні 2020 р. і стане частиною європейського законодавства в червні 2021 р.

Прийняття European Green Deal викличе ряд проблем, на думку експертів. "Безвуглецева" економіка абсолютно не сумісна зі звичайною, тому прагнення Євросоюзу жити за своїми кліматичними законами зажадає або його ізоляції, або прийняття аналогічних правил по всьому світу.

За оцінками Єврокомісії, реалізація European Green Deal вимагатиме щорічних інвестицій у розмірі близько 260 млрд євро на рік до 2030 р.

Плановане прийняття вуглецевих тарифів призведе до різкого подорожчання всіх імпортних товарів, що не сподобається європейським споживачам. Крім того, вуглецеві тарифи не відповідають принципам Світової організації торгівлі, тому їх введення може викликати торговельну війну проти Євросоюзу.