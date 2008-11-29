Чарівництво з генетичної точки зору

З найдавніших часів люди мріяли про надздібності. Задумайтеся, у всіх язичницьких віруваннях боги людиноподібні. Крім того, за віруваннями древніх, серед людей жили велетні — діти богів і смертних. Та й самі боги Олімпу, Асгарду, Ірію неодноразово мандрували серед людей.

Зрештою, навіть герої свого часу зараховувалися до богів за скоєні великі подвиги. Природно, що люди через богів намагалися пояснити щось незрозуміле або надприродне. Але чому всі боги схожі на людей? Адже нічого не відбувається просто так…

Казки чи історія?

На археологічних розкопках неодноразово виявлялися останки людиноподібних істот, але в рази більше, ніж у сучасної людини... Таким чином, ми приходимо до того, що велетні не такі вже й міфічні істоти, а цілком мали місце бути.

Герої, це, мабуть, люди, які працювали над собою по двадцять п'ять годин на добу. А ось боги, як їх називають в міфах і одах, хто вони такі? Задумайтеся, якщо вони неодноразово спускалися на землю, мандрували по світу і навіть сексом зі смертними, вони були богами, чи це ще одна втрачена ніша еволюції людини?

Нездійсненні мрії

Так чи інакше, надздібності людини завжди цікавили людство. Так в 1938 році з'являється супермен-образ того, ким хотів би стати кожен хлопчик, великий або маленький.

Військові досі ламають голову над створенням суперсолдата. Почалося це ще до Різдва Христового. Вікінги перед боєм їли галюциногенні гриби, мексиканські індіанці досі вживають одурманюючий кактус пейот, також багато індіанці курили різні трави, їли сирими серця тварин, а все для відкриття в собі нових можливостей, нових сил…

Подібні ритуали проводилися завжди, а в сорокових роках минулого століття, напевно, досягли піку. Коли Німеччина і СРСР були більш ніж зацікавлені в створенні суперсолдата, без емоцій і потреб в їжі, воді, сні.

В умовах світової війни в хід були пущені всі кошти. Але, на жаль, ні генетичні дослідження, ні роботи хіміків і біологів, ні навіть експерименти на людях не дали належного результату.

А між тим то тут, то там з'являються надлюди. Одні мають величезну фізичну силу, без всяких там тренувань, інші можуть згинатися як змії, треті абсолютно не відчувають болю... Подібних варіантів безліч і це аж ніяк не комікси…

Недорозвинені або... просто інші

Так, наприклад, широко відомий факт про надздібності аутистів до точних наук, змушує замислитися. Аутизм — генетична мутація, яка викликає порушення головного мозку. Люди, які страждають від цієї хвороби, найчастіше мають дуже низькі соціальні навички. Вони мають проблеми з вербальною мовою, але при цьому можуть проводити в своїй голові такі обчислення, для яких звичайній людині просто необхідний потужний комп'ютер.

Деякі сліпі люди навчилися використовувати ехолокацію, як кажани або Дельфіни. Так, американець Бен Андервуд осліп у віці трьох років, але природа не кинула його напризволяще і наділила винятковою слухом. Він буквально чує простір і може абсолютно самостійно пересуватися, навіть нічого не бачачи очі.

Даніель Сміт - » гумова " людина, яка вже рік підтверджує свій рекорд для Книги рекордів Гіннеса, як найбільш гнучка людина в світі. Насправді він не перший і не остання людина з такими здібностями — існують і інші «гутаперчеві» люди, вони здатні гнути своє тіло як завгодно, без найменшої шкоди для здоров'я.

Благословення або прокляття?

Є й такі, хто абсолютно не відчувають болю. Здавалося б, великий дар, але біль-це сигнальна система організму, і людина, яка не відчуває болю, може просто стекти кров'ю, навіть не помітивши цього. Батьки Эшлин Бло-кер, дівчатка з вродженою несприйнятливістю до болю, змушені наймати людей, які всюди слідують за нею стежать, щоб не сталося поганого.

Хоча природа не раз дивувала людину подібними "принадами". Наприклад, гормони ендорфіни виробляються у величезних кількостях, коли людина отримує травму, а поблизу нікого немає. Таким чином, людина може протриматися, не втративши свідомість від болю, поки не надійде допомога.

Як же пояснити чари?

«Звідки ж беруться такі таланти?» — запитаєте ви. Вчені відповідають — вся справа в геномі людини. Геном-це сукупність генетичної інформації людини, сукупність абсолютно всіх генів. Цікавий той факт, що абсолютно всі клітини організму мають весь генетичний матеріал, але використовують тільки певні гени, які необхідні конкретно в цій клітці. Інші ж гени «присипляються» спеціальними білками — сиртуинами.

Все логічно і практично, якби не одна дрібниця — організмом людини використовується мізерно мала кількість генів — менше 10% їх загальної кількості. У тому числі і два, напевно, найцікавіших гена: часовий і ген-модифікатор.

Перший з них відповідає за пробудження «сплячих» генів, він визначає час і місце їх активації. На жаль, принцип роботи цього гена вченим поки незрозумілий. Ті чи інші елементи ДНК одного разу просто «пробуджуються» під його впливом, і починають свою роботу... Хто знає, скільки ще властивостей і можливостей таїться в ядро людської клітини? І які сили дрімають в людині?..

Ген-модифікатор, в свою чергу, впливає на всі інші носії спадковості. Він здатний в сотні разів збільшувати силу прояву їх властивостей. Для прикладу: в сім'ї, де у батьків волосся злегка в'ється, може народитися надкучерява дитина, і всьому виною буде ген-модифікатор.

Завдяки цим двом генам і пояснюється більшість суперсил: один дає нові здібності, другий посилює вже наявні. Таке може статися абсолютно зі всяким властивістю будь-якого гена!

Отже, що ж станеться з людьми, якщо «сплячі» гени почнуть прокидатися? Чи станемо ми безсмертні і могутні?

Чи перетворимося ми або почнеться неймовірний кошмар?..