Незважаючи на зміцнення гривні, продукти в магазинах не дешевшають

У той час як вже кілька місяців курс гривні до долара і євро постійно зміцнюється, очікуваного багатьма українцями зниження цін на продукти харчування і товари широкого споживання не відбувається.

"Згідно з нашим моніторингом за листопад 2019-го Соціальний продуктовий кошик подешевшав на 0,1% , з 1306,1 грн. на початку місяця до 1304,4 грн. — врешті, — повідомив в Facebook генеральний директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. — А за даними Державної служби статистики, ціни, навпаки, зросли на 0,1%. За нашими розрахунками, в листопаді найбільше знизилися ціни на яблука (2,9%), цукор (2,3%) і куряче філе (1,8%). При цьому за листопад найсильніше подорожчали яйця (2,2%), молоко (2%) і пшеничний батон (1,4%)".

Однак, якщо порівняти продуктові ціни з торішніми, коли долар коштував 27,8 грн., тобто був дорожче більш ніж на 4 грн., чим зараз, то виходить, що ціни на продукти зросли досить істотно, зазначає видання.

Зокрема, за останніми даними Державної служби статистики України, гречана крупа за останній рік, тобто з грудня 2018-го по листопад 2019-го, подорожчала найбільше — на 63,8%, досягнувши позначки 27,24 грн. за кілограм. За цей період також піднялася вартість пшона — на 18%, до 27,29 грн. за кіло — і ячної крупи — на 0,4%, до 11,59 грн. за кіло.

Ціна хліба пшеничного з борошна вищого сорту в листопаді 2019 року в середньому по країні становила 23,77 грн. за кілограм, що на 10,6% більше, ніж роком раніше. Хліб пшеничний першого сорту подорожчав на 13,5%, до 19,55 грн. за кілограм, хліб житній та житньо-пшеничний подорожчав на 15,1%, до 20,69 грн. за кілограм, а батон виріс в ціні на 11,8%, до 13,82 грн. за півкіло. Це притому, що Борошно пшеничне з листопада минулого року додало в ціні всього 0,4% і зараз продається в середньому по 11,28 грн. за кілограм.