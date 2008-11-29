Скільки та як правильно пити воду протягом дня

Всім відомо, що вода - це найцінніше джерело життя, без якого нам не прожити і декількох днів. Вода дарує нам здоров'я, енергію, життєвий тонус і красу. Але цим джерелом потрібно вміти користуватися.

Для чого потрібно пити воду?

Воду потрібно пити в потрібній кількості, перш за все, для підтримки нашого здоров'я. А ще важливо щоб питна вода була без шкідливих домішок і зайвих солей із збалансованим складом мінералів і мікроелементів.

Всі живі організми виробляють відходи життєдіяльності, від яких потрібно позбуватися. Вода в цьому процесі відіграє важливу роль: вона вимиває токсичні речовини з організму. Якщо ж воду не вживати в необхідному обсязі, відбувається накопичення отруйних відходів, в результаті чого людина може захворіти.

Якщо ми не п'ємо води в достатньому обсязі, починається зневоднення організму. Ми відчуваємо млявість, нездужання, занепад сил. І ніякі вітаміни, літри кави або чаю не допомагають підбадьоритися. Необхідно запам'ятати назавжди, що вода є головним джерелом енергії. Адже потрапляючи в кров, вона насичує собою клітини організму, які в кінцевому підсумку починають ефективніше працювати.

Правильне вживання води допомагає зберігати водний баланс. Іншими словами, при правильному вживанні кількість випитої води повинна бути рівною кількості води, яка виведена з організму. Якщо баланс порушений, кров згущується, її стає складніше текти по судинах. Настає зневоднення. В результаті організму буде складніше наситити всі клітини організму киснем і іншими необхідними речовинами. Через це можуть виникнути тромби, сповільнитися обмін речовин. Так само при зневодненні можуть початися проблеми з нирками, серцево-судинною системою, може розвинутися недокрів'я, розлад травлення.

Наслідками нестачі води в організмі можуть також бути:

передчасне старіння;

сухість і розтріскування шкіри, ламкість нігтів і волосся;

захворювання кровотворної та імунної систем;

поява піску і каменів в нирках і жовчному міхурі;

онкологічне захворювання;

розвиток діабету;

головні болі;

погіршення пам'яті, уваги, зниження розумової діяльності.

При фанатичному вживанні води може виникнути і зворотна сторона, коли відбувається перенасичення організму рідиною. У цьому випадку обсяг крові збільшується, органи - нирки, серцево-судинна система - не справляються із зайвою навантаженням. В результаті утворюються набряки, погіршується травлення, посилюється потовиділення, а разом із зайвою потім вимиваються і корисні речовини.

Тому при вживанні води потрібно виявляти почуття міри і підключати здоровий глузд.

Варто зазначити, що вода є терморегулятором, вона відмінно рятує нас від спеки. Адже при такій погоді починає активно виділятися піт, який допомагає уникнути перегріву.

Яку пити воду

Ні для кого не секрет, що воду слід пити тільки чисту. Вона повинна бути відфільтрована від шкідливих домішок за допомогою спеціальних побутових приладів.

Якщо ви вживаєте водопровідну хлоровану воду, то в такому разі не пийте її відразу, набравши з-під крана. Потрапивши в шлунково-кишкову середу, хлор не тільки знищує шкідливі речовини, але і губить корисні мікроорганізми, дратуючи слизові оболонки шлунка, кишечника. Налийте рідину в посудину і залиште відстоюватися її на 1 годину з відкритою кришкою. Хлор має за цей час випаруватися.

Кип'ячена вода хоч і не містить в собі шкідливих речовин, але в той же час не є живою, в ній немає кисню. Мертва вода не несе користі людині, а регулярне її споживання веде навіть до старіння організму. Чому це відбувається? Тому що під час кип'ятіння частина води випаровується і внаслідок цього збільшується концентрація солей в рідині. Те, що ми бачимо на чайниках у вигляді білих опадів, поступово осідає на наших судинах, кістках, тканинах, а в нирках утворюються камені.

Багато корисних відгуків можна почути і прочитати про властивості талої води. Їй приписують оздоровчий вплив на організм людини, вона прекрасно насичує клітини енергією, робить позитивний вплив на імунітет. У людей підвищується розумова діяльність, працездатність, продуктивність і ефективність. Звичайно, всіма цими диво-властивостями володіє не проста вода, а отримана за допомогою спеціальних технологій. Але дещо можна зробити і в домашніх умовах. Треба набрати в ємність води, закрити кришкою і помістити в холодильник. Після того, як рідина замерзне, можна помітити, що її невелика частина не піддалася заморожуванню. Ось цю частину необхідно злити в раковину, так як вона складається з домішок шкідливих речовин і солей. Лід необхідно розтопити, перетворивши його в талу воду, і після цього вживати.

Важливо пам'ятати, що воду краще всього пити кімнатної температури, так як холодна вода може викликати спазми, а гаряча вода шкідлива в великій кількості для організму.