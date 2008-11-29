Хвилі смертоносної спеки: вчені знайшли причину природних катаклізмів

Вчені Колумбійського Університету розкрили зв'язок між висотними струминними течіями і смертоносними тепловими хвилями, які виникають в різних регіонах Землі одночасно.

Про це повідомляє Science Alert.

Хвилі Россбі-повітряні хвилі, що утворюються в атмосфері помірних широт. Вони були відкриті в 1940 році шведсько-американським метеорологом Карлом-Густавом Арвидом Россби. Хвилі Россбі відбуваються не тільки на Землі. Коли вони відбуваються на нашій планеті, вони істотно впливають на погоду.

Тепер ступінь цього впливу стає ясніше. У новому дослідженні вчені виявили, що коли певні посилені хвилі формуються в струменевих потоках — швидких повітряних потоках, які проходять по небу на великих висотах, — це явище пов'язане з появою одночасних теплових хвиль, які спустошують продовольчі регіони.

«Ми виявили 20-кратне збільшення ризику одночасних теплових хвиль в основних регіонах, що виробляють сільськогосподарські культури, при наявності таких типів вітру», — повідомив дослідник Кай Корнхубер з Колумбійського університету.

Корнхубер і його команда проаналізували кліматичні дані за період з 1979 по 2018 роки і виявили, що коли в струминному потоці Північного півкулі зустрічаються дві конкретні довжини хвиль Россбі — хвиля-5 і хвиля-7, вони направляють гарячий субтропічний повітря в регіони Північної Америки, Європи і Азії.

Гаряче повітря викликає коливання температури, які можуть тривати тижнями: це екстремальні погодні явища, які вбивають людей і загрожують глобальній продовольчій безпеці з-за широко поширеної впливу на зернові культури.

Якщо ці хвилі Россбі присутні в струменевих потоках два тижні або довше, то виробництво сільськогосподарських культур скорочується в порушених регіонах в середньому на чотири відсотки або на 11 відсотків максимум.

Як пишуть вчені, частота і розміри хвиль Россби за весь період дослідження зросли в п'ять разів, і, хоча поки не зрозуміла зв'язок між цим явищем і зміна клімату, глобальне потепління може погіршити ситуацію з тепловими хвилями.

Раніше інформаційне агентство InterRight повідомляло, що метеоролог Майкл Блекберн з університету Реддінга (Великобританія) назвав причиною аномальної спеки в 2010 році те, що висотні струменеві течії в атмосфері Землі влітку в північній півкулі були блоковані «хвилями Россби». Зазвичай сили повітряного потоку було достатньо, щоб подолати ці хвилі. Але влітку 2010 року цього не сталося.

За даними NASA, 2010 рік був одним з найтепліших років за останні 100 років. У лютому 2010 року від Антарктиди відколовся гігантський льодовик площею 2700 квадратних кілометрів, а в серпні від Гренландії від глетчера Петерманна відколовся льодовик площею 260 квадратних кілометрів. На той момент це були найбільші «сходи» льодовиків за останні 50 років.