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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Меркель покликала заробітчан до Німеччини
Німеччині необхідно залучати працівників з країн, що не входять в Євросоюз. Про це заявила канцлер Ангела Меркель в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt.
"Ми знаємо, що багато секторів і підприємств відчайдушно шукають фахівців. Тому необхідно прагнути до того, щоб було достатньо кваліфікованих працівників. Інакше компаніям доведеться переміщатися — і ми, звичайно, цього не хочемо", — сказала вона.
Депутати німецького Бундестагу в червні більшістю голосів прийняли закон, який значно спрощує працевлаштування кваліфікованих працівників з країн — не членів ЄС. Закон вступає в силу 1 березня 2020 р.
Раніше польські роботодавці висловили стурбованість можливим виїздом українських заробітчан в Німеччину після відкриття німецького ринку праці.
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