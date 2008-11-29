Меркель покликала заробітчан до Німеччини

Німеччині необхідно залучати працівників з країн, що не входять в Євросоюз. Про це заявила канцлер Ангела Меркель в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt.

"Ми знаємо, що багато секторів і підприємств відчайдушно шукають фахівців. Тому необхідно прагнути до того, щоб було достатньо кваліфікованих працівників. Інакше компаніям доведеться переміщатися — і ми, звичайно, цього не хочемо", — сказала вона.

Депутати німецького Бундестагу в червні більшістю голосів прийняли закон, який значно спрощує працевлаштування кваліфікованих працівників з країн — не членів ЄС. Закон вступає в силу 1 березня 2020 р.

Раніше польські роботодавці висловили стурбованість можливим виїздом українських заробітчан в Німеччину після відкриття німецького ринку праці.