Рекрутингове агенство як вигідний спосіб пошуку персоналу

Власний відділ рекрутингу, безумовно, має безліч переваг, але також характерний не очевидний на перший погляд недолік. У відділі сформовані певні думки і стереотипи (не плутати з вимогами) по оцінці претендентів, які заважають об'єктивному розгляду кандидатур. Це тягне за собою зниження швидкості підбору і неможливість «свіжого» погляду на якості співробітників.

Рекрутингова компанія «Віп Ейчар» не є «носієм» подібних стереотипів, і здійснює пошук персоналу, спираючись тільки на професійні якості співробітників, які потрібні роботодавцю.

Пошук персоналу за допомогою професійного кадрового агентства — гарантія неупередженого підбору.

Вигода співпраці з HR агентством

Ну і навіщо кадрове агентство, якщо є свій відділ з підбору персоналу, сплачені сайти з пошуку персоналу і своя база даних? Запитають багато потенційних роботодавців. Гарне питання, на яке, звичайно ж, є відповіді:

По-перше, кожного роботодавця цікавлять терміни підбору персоналу. І якщо ці терміни зриваються, то компанія починає втрачати гроші. За опитуваннями менеджерів з персоналу різних компаній р. Москви і Московської області, реально терміни підбору персоналу зриваються в більш ніж 50% випадків. А знайти реальну альтернативу кадровим агентствам, як засобу по зменшенню термінів підбору персоналу-на сьогоднішній день-ні.

Створення зовнішнього кадрового резерву, який необхідний для успішного підбору вузькоспеціалізованих фахівців. Відділ з підбору персоналу не буде займатися цією проблемою, тому, що є поточні завдання. На практиці він взагалі не створюється, оскільки необхідно тримати спілкування з такими фахівцями постійно. А рівень зворотного зв'язку – це те, що характеризує хороше кадрове агентство.

Підбір топ менеджера. Навряд чи в компанії зрадіють, що змінюється керівництво. І вже точно зовсім не зрадіє той керівник, якого хочуть замінити. Часто роботодавці звертаються в кадрове агентство за такою послугою, щоб про заміну ТОПа в компанії ніхто не знав. У цьому випадку, замовник може вимагати дотримання конфіденційності від кадрового агентства при роботі з такою вакансією і навіть заборонити публікувати її в відкритих джерелах інформації.

Хедхантинг. У цьому випадку, роботодавцю важливий не сам співробітник як такий, а бізнес – процес. Компанії - роботодавцю необхідно визначити бюджет цього проекту заздалегідь, оскільки такі послуги недешеві.

Тому звернення компанії в агентство з підбору персоналу, навіть має власний HR - відділ вигідно для компанії. Це і економія термінів підбору і фінансова економія (враховуючи те, що сайти про роботу постійно зростають в ціні) і не варто забувати про терміни підбору персоналу.

Проблеми при пошуку співробітників власноруч

На етапі підбору і відбору в будь-якій організації можуть виникнути проблеми. По-перше, не кожен співробітник відділу кадрів може правильно оцінити претендента на вільну вакансію. По-друге, багато хто не приділяє цій важкій задачі достатньо часу або покладаються на одне джерело інформації, зазвичай це Співбесіда.

Поширені проблемами є:

відсутність чіткого розуміння того, яким повинен бути майбутній співробітник, вимог, яким він повинен відповідати і обов'язків, які він повинен виконувати в організації. З-за цього пошук потрібного співробітника може безуспішно тривати довгий час;

неправильне визначення джерел та способів пошуку працівників, в результаті на пошук кандидатів витрачаються зайві кошти і час;

недостатній професіоналізм співробітника, що займається відбором, незнання і нерозуміння того, які компетенції і якими методами потрібно оцінювати при відборі. Це призводить до невірної (заниженої або завищеної) оцінки професійних і особистісних якостей кандидатів.

Підбором персоналу в організації повинні займатися підготовлені й компетентні в цьому питанні фахівці, які можуть співвіднести здатності кандидата з вимогами певної вакансії, знають стан ринку праці в своїй галузі і регіоні.

Ще одна проблема, з якою роботодавець може зіткнутися при проведенні оцінки це - невірна інтерпретація результатів відбору, що призводить до помилкової оцінки професійних і особистісних якостей кандидата.

Щоб вибрати найбільш відповідного для організації працівника необхідно створити систему оцінки та відбору персоналу, яка передбачає вміле використання службою відділу кадрів сучасних і обґрунтованих методів пошуку, підбору і відбору працівників.

Гарантії та переваги співпраці з Віп Ейчар

Найважливіший параметр в роботі агентства з персоналу, яке у кожному конкретному випадку надання послуги з підбору кадрів, бере на себе відповідальність і поділяє з замовником ризики, пов'язані з результатами роботи кандидата. Саме тому багато замовників при розгляді умов співпраці з пошуку і підбору персоналу вибирають кадрове агентство «Віп Ейчар».

Важливою функцією рекрутингового агентства «VIP HR» є його роль в якості посередника між двома сторонами здобувачем і роботодавцем. Досить часто саме допомога професійного рукрутера допомагає подолати непередбачені казуси, які можуть виникнути на першому етапі знайомства і працевлаштування. Агентство, як зацікавлена сторона запобігає непорозуміння або приховані конфліктні ситуації між двома сторонами. Наприклад, здобувач мовчить в офісі роботодавця про свої тривоги і сумніви з приводу відкритої вакансії, але при цьому охоче ділиться ними з менеджером агентства, який веде дану вакансію.

У результаті високий професіоналізм рекрутерів агентства, особиста зацікавленість кожного рекрутера, велика швидкість виконання замовлень, невисокий рівень витрат, допомога в процесі узгоджень умов найму фахівця — усе це ще не повний перелік аргументів на користь підбору персоналу за допомогою рекрутингового агентства «Віп Ейчар».

Найважливішими принципами співпраці рекрутингового агентства «Віп Ейчар», як з клієнтами, так і з кандидатами є конфіденційність отриманої від них інформації, взаємна повага і неухильне дотримання норм етики.

«Віп Ейчар» використовує комплексні підходи до вирішення поставлених завдань, що проявляється як в комплексному підході до вирішення завдань кожного з напрямків діяльності агентства, так і в можливості надання комплексного обслуговування клієнта, що включає послуги з підбору персоналу, ведення кадрового діловодства організації та консультування з поточних питань, пов'язаних із трудовими відносинами в компанії.