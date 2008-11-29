Користь якісної води для організму людини

У якій кількості потрібно пити воду, яку краще і з якою періодичністю? Ніколи раніше люди не шукали відповіді на ці питання з такою увагою, як нині. Раніше взагалі до поняття «питний режим» більшість ставилася як до чогось суто медичного: захворів чоловік, і лікар призначає залежно від стану і недуги відповідний порядок споживання рідини - частоту, обсяг, склад та інше.

Ще в давнину було відомо, що людина складається в основному з рідини. А дослідження довели, що в нашому організмі вода становить 70 відсотків. На підтвердження нерозривному зв'язку природи людини зі світобудовою, в якій ми існуємо, нерідко наводиться той факт, що Світовий океан теж становить 70 відсотків поверхні Землі.

Безперечно, вода присутня в кожній клітині нашого організму (становить в ньому 2/3), і всі фізіологічні процеси здійснюються саме у водному розчині. У дитини перед появою її на світ це співвідношення ще значніше: її організм складається з води на 90 відсотків. Природно, що до потрібного терміну її обсяг починає знижуватися, і у немовлят він становить вже 80 відсотків. У цьому причина божественно ніжної шкіри дитини. І далі все відбувається за відомим життєвим сценарієм: у літніх людей зміст води в організмі зменшується вже до 55 відсотків. Невідворотна правда - у кожного з нас з роками шкіра поступово стає сухою, з'являються зморшки, втрачається колишня бадьорість.. Так що споживання води - той самий «питний режим» - не даремно входить у топ важливих питань для тих, хто прагне не втратити завчасно енергію і здоров'я.

Не випадково людина може прожити без їжі досить тривалий час - 4-6 тижнів, а без води від сили три дні. Те, що H2O - основа всього живого, відомо кожному ще зі школи. Також всі в курсі, що вкрай небезпечно зневоднення організму. Його ознаки, якщо не брати екстремальну ситуацію, добре відомі, але ми не завжди звертаємо на них увагу. Індикатори того, що організму не вистачає води, прискорений пульс, задишка, запаморочення, поява головного болю при тому, що шкіра суха. Це означає, що людина через нирки, кишечник, шкіру і легені щодня втрачає більше води, ніж отримує. І, якщо перманентно не поповнювати її запаси, можна заробити зневоднення, по-науковому - дегідратацію організму.

Потрібно мати на увазі, що без достатньої кількості рідини знижується активність мозку, в тому числі через погане кровопостачання. А ще важливо щоб питна вода була без шкідливих домішок і зайвих солей із збалансованим складом мінералів і мікроелементів. Вода «Небесна Криниця» корисна для всіх категорій населення, яку зручно замовляти онлайн https://krinitsa.com.ua. Якщо людина щодня недоотримує воду, це викликає млявість, зниження пам'яті, працездатності. Перш за все варто виключити найпростіше - брак споживання води. До речі, дослідження виявили, що жага з'являється при втраті 2 відсотків води від маси тіла, при втраті 8 відсотків - стан напівнепритомності, 10 відсотків - починаються галюцинації, при нестачі 12 відсотків - людина гине.

Від нестачі рідини перш за все згущується кров, що веде до виникнення тромбозів. Лікарі недаремно при підвищеному тромбоутворенні крім ліків прописують своїм пацієнтам збільшення споживання води. Безумовно, зневоднення може статися внаслідок якогось захворювання. Однак набагато частіше це трапляється в умовах звичайного повсякденного життя: при фізичних навантаженнях, перегріванні, але особливо - після бурхливого відпочинку з алкоголем.

Але в звичайному житті ми часто плутаємо відчуття спраги і голоду. Така «плутанина» для організму призводить до порушення його водно-сольового балансу. Недостатня кількість води уповільнює розщеплення жирів - печінці доводиться кидатися на допомогу ниркам, відбувається уповільнення обміну речовин, адже він запорука гарного самопочуття. Тому дієтологи радять випити води і трохи почекати. Якщо відчуття голоду пройшло, значить, воно було уявним - просто хотілося пити. А якщо ні, значить, дійсно прийшов час перекусити.

Достатнє споживання води дійсно справа корисна. Воно перешкоджає виникненню сечокам'яної хвороби, зменшує ризик розвитку раку сечового міхура, так як знижується концентрація шкідливих речовин в продукті, який виробляють нирки. З ранку одна-дві склянки простої води добре стимулюють кишечник і оберігають його від різних дисфункцій.

Потрібно мати на увазі, що надмірний обсяг рідини призводить до порушення мінерального обміну, вимивання солей, б'є по нирках, серцево-судинній системі, викликає безсоння..

Існує безліч точок зору, коли краще пити воду - до їжі, після або під час неї. Все більше фахівців стверджують, що це не має значення. Пити її потрібно тоді, коли вимагає цього організм. Але починати свій ранок зі склянки води багато радять взяти за правило і свої півтора літра чистої води на добу все-таки випивати, щоб застрахувати здоров'я від проблем.

На замітку

Здоровій людині з нормальним індексом маси тіла (ІМТ = вага / ріст), з вагою 60-70-80 кг потрібно не менше 1,5 літра води на добу. В цей об'єм не входять чай, кава, сік, компот, суп, які він споживає протягом дня.