У США відкриють перший у світі завод з перетворення померлих людей на компост

Перший у світі похоронний завод з компостування людини планується відкрити навесні 2021 року в американському Сіетлі. Про це повідомляє сайт Waking Times.

Відкриття підприємства стало можливим після того, як на початку 2019 року влада штату Вашингтон узаконила можливість посмертно переробляти людей в компост.

Трансформацією останків, включаючи кістки і зуби, займеться компанія Recompose, що базується в Сіетлі.

"Перетворення людини в ґрунт відбувається всередині наших багаторазових шестикутних судин для перекомпонування. Коли процес закінчиться, сім'ї зможуть забрати додому частину створеного ґрунту, а виросли на ній сади нагадають нам, що все в житті взаємопов'язано", – йдеться на сайті Recompose.

Підприємство з компостування в Сіетлі буде розташоване на відкритій території площею 5700 кв. метрів. Архітекторами передбачено велику кількість природного світла і зелені. На об'єкті буде знаходитися 75 шестикутних судин для зберігання людських тіл, де вони стануть розкладатися. Зовні такі камери схожі на вулик.

Усередині камери заповнять соломою і тирсою, в них будуть строго контролюватися температура і вологість, щоб мікроби змогли зруйнувати тіло протягом 30 днів.

Метод Recompose споживає лише 1/8 від енергії, яка витрачається на кремацію. А після розкладання одного тіла виходить майже кубічний метр гранту. Члени сім'ї померлого зможуть забирати цей ґрунт. У разі ж відмови ґрунт планують використовувати для лісовідновлення районів на півдні Вашингтона.