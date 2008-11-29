Псоріаз та боротьба з ним

Псоріазом, згідно з даними різних досліджень, страждає від 3 до 7% населення планети. Це рідкісне генетичне захворювання, яке складно піддається лікуванню.

Що таке псоріаз і чому він з'являється

Псоріаз - це хронічне запальне рецидивуюче захворювання, яке характеризується утворенням на поверхні шкіри епідермо-дермальних папул і сріблясто-колишніх лусочок. Простіше кажучи, при розвитку псоріазу шкіра локально грубішає, стає червоною і починає лущитися. Супроводжується цей процес моторошним свербінням і сухістю.

Чому це відбувається? Наша шкіра оновлюється кожні 28-30 днів – старі, непрацездатні клітини злущуються, їм на зміну приходять нові. При псоріазі процес оновлення клітин відбувається за 4-5 днів. В результаті цього ороговілі клітини нашаровуються одна на одну, утворюючи червоні симетричні плями, покриті щільними лусочками (ороговілі клітини). Нові клітини не встигають дозрівати. У медицині цей стан називається порушенням кератинізації.

Необхідно розуміти, що при псоріазі імунні клітини замість того, щоб захищати організм, атакують його, що і призводить до розвитку запального процесу. У 90% випадків діагностується бляшковий або, як його ще називають, вульгарний псоріаз. Значно рідше зустрічається ексудативний і пустульозні форми захворювання. Окремо хочу зазначити, що псоріаз не є інфекційним захворюванням, тому він не передається при контакті з хворою людиною.

Причини і симптоми псоріазу

Причини формування даного захворювання досі не встановлені. Але відомо, що спадковість є ключовим фактором. Якщо псоріазом страждає один з батьків, ймовірність розвитку псоріазу у дитини становить приблизно 8-14%. Якщо обоє батьків - більше 40%.

Симптоми захворювання можуть проявитися в підлітковому віці, в 25-30 років або в 50-60 років. У дітей псоріаз зустрічається дуже рідко. Як правило, "юнацький" псоріаз протікає з ускладненнями. Нерідко спостерігається ураження суглобів (псоріатична артропатія).

Крім генетичного фактора, виникнення псоріазу може посприяти:

сильний емоційний стрес;

психічні розлади і потрясіння;

куріння;

зловживання алкогольними напоями;

ожиріння;

прийом деяких лікарських препаратів (антималярійні речовини, солі літію);

бета-гемолітична стрептококова інфекція.

Як правило, псоріаз локалізується на волосистій частині голови, згинах ліктів або колін, ступнях, сідницях, крижах. Може виявлятися на шкірі статевих органів і вражати нігті. Дуже рідко, у важких випадках, псоріаз атакує весь шкірний покрив.

Про розвиток захворювання свідчить поява на епідермісі червоних плям, що шелушаться. Даний процес супроводжується свербінням, печінням, поколюванням, больовими відчуттями. Найчастіше біль з'являється після розчісування шкіри, яка дуже свербить.

Надалі це може стати причиною тривожності, афективних розладів, депресивних станів. Психічні розлади спостерігаються у приблизно 30% пацієнтів з діагнозом псоріаз.

Діагностика та лікування

Відразу хочу відзначити, що псоріаз, на жаль, невиліковний. Однак його можна ввести в довгострокову ремісію, усунувши дискомфортні симптоми і запобігши розвитку ускладнень (деформація суглобів, відторгнення нігтьових пластин).

Для постановки діагнозу необхідно звернутися за допомогою до дерматолога. Потім, виходячи з тяжкості ураження шкіри, лікар вибирає лікувальну терапію. Це може бути зовнішня терапія, фототерапія або підтримуюча (системну) терапія. Зовнішня терапія має на увазі застосування мазей з ретиноїдами, кортикостероїдами, емолентами, вітамінами А і D, саліциловою кислотою, дьогтем в складі.

При фототерапії застосовується ультрафіолетове випромінювання в незначних кількостях. Найчастіше для лікування псоріазу використовується ПУВА-терапія (PUVA). Це метод лікування, при якому на шкіру впливають довгохвильовим ультрафіолетовим випромінюванням за допомогою фотоактивних речовин.

Системна терапія застосовується при важких формах псоріазу. Пацієнтам призначаються цитостатичні або імуномодулюючі препарати, синтетичні ретиноїди.

Також при псоріазі рекомендується правильно харчуватися. З раціону необхідно виключити фастфуд, смажені, копчені, гострі, кислі страви, жирні молочні продукти, шоколад, цукерки, торти, тістечка, цитрусові, хлібобулочні вироби, газовані та алкогольні напої.

Дозволяється вживати свіжі овочі, фрукти, зелень, дієтичні види м'яса, сухофрукти. При наявності психічних розладів людині потрібна допомога не тільки дерматолога, але і психоневролога.

Псоріаз – це серйозне шкірне захворювання, яке вимагає негайного лікування. Тому при появі перших специфічних симптомів, я раджу звернутися за допомогою до фахівців. Не купуйте "чудо-мазі", виробники яких обіцяють позбавити вас від псоріазу за лічені дні. І, будь ласка, не займайтеся самолікуванням.