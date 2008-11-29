Глобальне зниження інтелекту: вчені передбачили катастрофу для людства

Людство викидає стільки вуглекислого газу, що атмосфера Землі нагрівається. Однак глобальне потепління - не єдине до чого призводить парниковий ефект. Підвищений вміст газів у повітрі погіршує розумові здібності людини і може призвести до катастрофічного зниження інтелекту в майбутньому.

До такого висновку прийшли американські вчені з Університету Колорадо в Боулдері, йдеться в прес-релізі на Phys.org.

Вченим вже було відомо, що висока концентрація діоксиду вуглецю знижувала когнітивні здібності дітей в класних кімнатах. Раніше проблему легко вирішували простим провітрюванням приміщень. Тепер експерти вирішили дослідити, як на розум впливає свіже повітря з великою кількістю вуглекислого газу і результати виявилися невтішними.

Експерти розглянули два сценарії для людства: в першому викиди діоксиду вуглеводу в атмосферу скорочувалися, у другому нічого не змінювалося. Обидва варіанти вели до негативних наслідків. У першому випадку середній інтелект падав на 25% до 2100 року, а в другому-на 50%. При цьому вчені відзначили, що когнітивні здібності приходили в норму, навіть при тимчасовому зниженні кількості вуглекислого газу.