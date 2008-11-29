Іноземці ударно скуповують держборг України

Обсяг вкладень зарубіжних банків та інвестфондів в облігації внутрішньої державної позики України минулого тижня виріс на 5,4 млрд грн., або на 5%, до 115,5 млрд грн.

Порівняно з початком року обсяг вкладень нерезидентів в українські боргові держпапери зріс на 109 млрд грн., або в 18 разів, за даними Національного банку України.

В даний час частка нерезидентів на ринку ОВДП України зросла до 14,2%, в той час як на початок року цей показник був менше 1%.

Нагадаємо, обсяг вкладень нерезидентів в ОВДП України в 2018 р. виріс на 1,13 млрд грн., або на 21,7%. Приплив валюти за рахунок купівлі нерезидентами гривневих ОВДП став основним фактором, що сприяє зміцненню гривні.