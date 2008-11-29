Магические свойства натуральных камней

Благородные камни помимо неоспоримого, красивого внешнего вида обладают целительной силой! Это уникальный подарок не только для близких, но и для нас самих.

Лечение (литотерапия) заключается в использовании целебных свойств камней. Это метод, который человечество практикует в течение почти пяти тысяч лет. Часто мы неосознанно стимулируем организм энергией камней, надевая украшения из них. Натуральные камни обладают силой психического и физического воздействия. Использование магической силы драгоценных и полудрагоценных камней в литотерапии, требует знания их свойств.

В магазине "Твій Настрій" широко представлены украшения из натуральных камней и можно подобрать их согласно своему знаку зодиака:

ожерелья,

браслеты,

брелоки,

комплекты (серьги, браслет, колье),

подвески,

фигурки животных.

Описание нескольких популярных камней и объяснение того, как они могут помочь.

Аметист

Украшения из аметиста укрепляют духовную и физическую чистоту, а также силу. Камень снимает эмоциональное напряжение, помогает в борьбе с различными пристрастиями и борется с кошмарами. Работает для лечения мигрени. Помогает в решении интимных проблем, восстанавливает сексуальное равновесие и эмоциональную гармонию в отношениях. Расширяет сознание, мудрость, обостряет интуицию, открывает новые возможности. Избавляет от бессонницы, облегчает мигрень, психические заболевания, положительно влияет на нервные состояния, галлюцинации и истерию.

Янтарь

Обладает теплым солнечным излучением. Янтарное излучение способствует успеху всех предпринимаемых действий, очень хорошо для процветания бизнеса. Активирует энергию, позволяет избавиться от страхов и ограничений, способствует физическому благополучию, увеличивает силу самовосстановления. Янтарь дает мудрость в материальных вопросах, защищает от заклинаний и проклятий, а также от плохих людей, обладает способностью поглощать негативную энергию. Он имеет универсальное применение при различных заболеваниях: щитовидная железа, боль в ухе, астма, желудочно-кишечные расстройства, ревматизм, головокружение. Кроме того, поддерживает иммунную систему, способствует заживлению ран, предотвращает образование морщин. Укрепляет чакру солнечного сплетения.

Цитрин

Камень мудрости, воображения и интуиции, помогает накапливать богатство и правильно им управлять. Цитрин повышает уверенность в себе, самооценку, наделяет оптимизмом и ясностью ума. Кто носит изделия из этого камня, легко обучается и запоминает. Камень добавляет силы во время экзаменов, устраняет раздражительность, восстанавливает эмоциональный баланс. Цитрин улучшает кровеносную систему, лимфатические узлы, обмен веществ. Это помогает устранить заражение крови, особенно во время аппендицита или гангрены. Полезен при заболеваниях почек и печени. Идеально подходит для диабетиков, стимулирует поджелудочную железу и секрецию инсулина.

Нефрит

Защищает от несчастных случаев, продлевает жизнь, освежает чувства, приносит удовлетворение, бодрость, обновляет наши мысли. Рекомендуется носить при заболевании диабетом. Усиливает кровообращение, снижает артериальное давление. Оказывает положительное влияние на сердце, почки, мочевой пузырь, снимает расстройства пищеварения и колики. Это работает при невралгии, опоясывающем лишае, гриппе, герпесе, желтухе. Помогает во время родов, укрепляет иммунитет, расслабляет, оказывает успокаивающее и успокаивающее действие, помогает спать. Снимает чрезмерное потоотделение, успокаивает последствия солнечных ожогов. Укрепляет сердечную чакру. Содержит три важных микроэлемента: железо, магний, кальций.

Гранат

Камень имеет несколько цветов, более знаком – темно-красный. Некоторые гранаты дают оптические эффекты, такие как астеризм (то есть, эффект светящейся звезды, вызванный полосами света) или эффект кошачьего глаза. Гранат предназначен для людей, которым трудно изменить свою жизнь из-за страха перед неизвестным. Они не могут найти в себе мужество отделить себя от нездоровых отношений, пристрастий, привычек или собственной пассивности, не верят в свои способности. Энергия граната позволяет преодолеть стеснительность и страх перемен, благодаря тому, что камень придает смелость и повышает самооценку, в том числе связанную с сексуальностью.