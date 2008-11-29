Рада ввела ряд заборон для колекторів

Верховна Рада введе заборону на нічні дзвінки колекторів, які часто намагаються забрати майно за чужий борг, а також суттєво обмежить їх можливості в переслідуванні боржників. Парламент прийняв за основу законопроект "Про захист прав і законних інтересів боржників при здійсненні колекторської діяльності" (№ 2133).

За прийняття цього законопроекту в першому читанні проголосували 309 народних депутатів.

"Сьогодні в Україні нараховується близько 200 підприємств, які надають послуги зі стягнення боргів, але, на відміну від багатьох країн світу, інститут "колекторів" в Україні все ще не врегульовано на законодавчому рівні", – сказано в пояснювальній записці до документа.

Тому в законопроекті пропонується визначити поняття "колекторська діяльність", встановити центральний орган виконавчої влади у сфері колекторської діяльності, а також запровадити ліцензування такої діяльності.

Документ пропонує під час організації та здійснення колекторської діяльності заборонити здійснювати дії, що зазіхають на права, свободи і власність фізичних осіб, а також ставлять під загрозу їх життя і здоров'я, честь, гідність і ділову репутацію.

Зокрема, колекторам заборонять використовувати силу, насильство, погрози, вживати вульгарну або нецензурну лексику, фрази, що ображають особисту честь і гідність боржника.

Крім того, колекторам не дозволять навмисне повідомляти боржнику неправдиву інформацію про прострочену заборгованість і наслідки, які настануть (або можуть настати) для боржника в разі невиконання зобов'язань з виплати боргу.

Більш того, колектори не зможуть будь-яким чином взаємодіяти з боржником, його представниками або членами сім'ї шляхом зустрічей за місцем проживання або роботи, а також за допомогою засобів телефонного зв'язку, факсимільних, телеграфних, текстових, голосових, електронних та інших повідомлень в робочі дні в період з 20:00 до 9:00, а також у вихідні та неробочі дні, а також більше двох разів на добу, більше чотирьох разів на

При цьому колектори не зможуть приховувати інформацію про номер контактного телефону, з якого здійснюється дзвінок. Їм також буде заборонено повідомляти третім особам про заборгованості боржника, будь-яким чином взаємодіяти з його роботодавцем і контактувати з боржником за його місцем роботи.

Також запропоновано заборонити колекторам будь-яким чином взаємодіяти з членами сім'ї боржника-фізичної особи (крім членів сім'ї, які мають зобов'язання по погашенню заборгованості солідарно чи субсидіарно з боржником).