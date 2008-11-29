Мгновенная лотерея в клубе Spin City

Лотерейные билеты заслужили свою популярность главным образом за то, что результат игры определяется буквально сразу же, после его приобретения. Это качество ценят и игроки виртуальных клубов, ведь в таких заведениях они тоже имеются и называются скретч-картами.

В режиме онлайн клиент портала приобретает выбранный вид карты, и с помощью курсора компьютерной мышки удаляет защитный слой. На игровом поле из девяти ячеек изображены различные символы. В случае, если одно и тоже изображение встречается в колонке или столбике три раза, владелец карты получает определенное вознаграждение. Приобрести счастливый билет и попытать удачу можно и на официальном сайте casinospincity777.com/ .

Какие бывают виды скретч-карт?

За все время существования электронной версии развлечения, разработчики не остановились на классическом варианте розыгрыша, а и создали другие его разновидности. Современные билеты могут содержать не только девять ячеек, но и намного большее их количество. С увеличением рабочего поля, меняются и правила игры, которые необходимо уточнять заранее.

Существует также вариант, когда требуется не сочетание знаков, а лишь определенное изображение, которое само по себе принесет игроку вознаграждение. Некоторые скретч-карты заимствуют в игровых автоматах всеми любимый Дикий символ. На рабочей зоне билета он выполняет ту же функцию, что и в слотах: своим присутствием удачно заменяет любое другое изображение. Если клиенту попадается подобный знак, то это гарантирует выигрышную комбинацию. К примеру, разработка от Playtech X-Men Scratch имеет именно такую символику.

Не забыли провайдеры и о бонусном знаке в данном виде развлечения. Здесь он может активировать различные призовые раунды в виде:

небольшой игры, в ходе которой геймер выбирает рисунки для создания прибыльного сочетания;

дополнительных множителей или кредитов для использования в игре на слотах;

определенного количества дополнительных скретч-карт.

Интересной разновидностью игры являются билеты с видеороликами. При удалении защитного слоя, в каждой из ячеек показывается короткий сюжет, который и определяет исход партии. Например, в Rocky Scratch Playtech имитируется короткий бой, результатом которого и будет определение выигрышности карты.

Каким бы не было данное развлечение, участника клуба предпочитают его именно за простоту правил и условий игры.











