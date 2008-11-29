Медицина майбутнього: чи можна лікуватися через соцмережі і жити з органами, надрукованими на 3D-принтері

18 жовтня в Санкт-Петербурзі відбулася науково-технічна конференція Futuremed 2019. У рамках заходу, який зібрав на одному майданчику понад 700 осіб, виступили 26 спікерів, які розповіли про своє бачення майбутнього індустрії.

Інтерес до теми зрозумілий: ми живемо в світі, де все змінюється якщо не щомісяця, то вже точно кожен рік, і володіємо технологіями, які роблять реальністю навіть найсміливіші фантазії.

Як і чим ми будемо лікуватися?

Резістенність до антибіотиків

За словами Бориса Ходановіч, керівника бізнес-підрозділу до 2050 року антибіотикорезистентність стане серйозною проблемою. І серйозною настільки, що від неї буде вмирати стільки ж людей щорічно, скільки сьогодні вмирає від онкології. Але це, втім, якщо нічого не робити.

Рішенням в даному випадку може стати вакцинація як превентивний захід, максимально точна діагностика стану і контрольоване застосування антибіотиків у відповідності з багаторазово підтвердженим діагнозом.

«Інфекції нижніх дихальних шляхів - одна з найпоширеніших причин призначення антибіотиків в світі. На жаль, в 35-85% випадків антибіотики призначаються без показань », - говорить Наталія Колесникова, медичний директор" Інвітро ", лікар-пульмонолог, член Американської колегії лікарів.

Друк органів на 3D-принтері

Щодо 3D-друку необхідних для трансплантації органів у фахівців очікування дуже райдужні: Біодрук паренхіматозних органів, таких як печінка і селезінка, може стати можливим до 2030 року. А все тому, що російські фахівці вже надрукували в умовах мікрогравітації, що відкриває в цьому сенсі величезні можливості.

Хоча Юсеф Хесуані, керуючий партнер 3D Bioprinting Solutions, підкреслив, що технологія перед нами нова і складна, так що перш ніж навіть мінімально тестувати її на людину, вона повинна довести свою повну безпеку.

Лікування через Instagram

Дуже скоро ми всі будемо лікуватися через соціальні мережі, йдеться про Instagram, Facebook або ВКонтакте. І хоча мова, ясна річ, не йде про якісь серйозні рекомендації, первинна консультація і корекція плану лікування в такому форматі цілком можлива.

Складність, за словами спікерів, тут в тому, що телемедицина вимагає певного регулювання, але це регулювання, з іншого боку, має врахувати потреби як пацієнтів, так і лікарів. Що навіть звучить непросто, не кажучи вже про реалізацію.

Приклад того, що може статися, якщо лікувати з аватарки стануть всі без винятку, привів лікар-нейрохірург Олексій Кащеєв, який розповів про пацієнтку з паралічем ноги, яка довгий час лікувалася за допомогою методів біохакінга і виростила величезну менінгіому. Тепер жінка може ходити тільки з ходунками - і це, очевидно, зовсім не те, на що вона розраховувала, коли приймала БАДи.

У підсумку питань як і раніше залишається більше ніж відповідей. Але той факт, що фахівці готові рухатися назустріч сучасним технологіям, міняти медицину і змінюватися разом з нею, не може не надихати.

Що з цього вийде - побачимо на наступній конференції.