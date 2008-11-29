Китай заганяє Африку в борги

Загальний борг Китаю останнім часом досяг рекордних 300%, про це свідчать дані МВФ.

З огляду на все це, країна, якій 10 років тому вдалося витягнути світ з фінансової депресії завдяки своїй масовій емісії боргів, виявилася в жорстких умовах, що стосуються того, який обсяг нового боргу вона може поглинути. У підсумку виходить нікчемний кредитний імпульс, який до цих пір так і не дозволив Китаю вийти з уповільнення інфляції.

І все ж, з огляду на те, що Пекін серйозно обмежений обсягом боргів, які він може залучити на внутрішньому ринку, Китай знайшов способи обійти такі проблеми на міжнародному рівні, вирвавши сторінку з книги по борговій кабалі Америки і зробивши практично те ж саме з Африкою і її сировинними ресурсами, які Китай благополучно захопив. Однак "благородні" починання Китаю по модернізації Африки виявилися задоволенням не з дешевих, і ось Африка стоїть перед величезною проблемою - її величезний борг, основну частину якого вона зобов'язана виплатити Китаю.

І тепер ніхто інший, як МВФ, б'є на сполох з приводу зростаючого рівня заборгованості Африки, так як 40% країн континенту є проблемними регіонами, зазначила директор-розподільник МВФ Крісталіна Георгієва. Зайве говорити, що це заниження. Рівень боргу в регіоні зростає, оскільки уряди фінансують великі інфраструктурні проекти, що завжди пов'язано з участю китайського "співінвестора". Тепер вони намагаються збільшити доходи, одночасно розширюючи свої бюджети.

У Замбії державний борг в цьому році збільшиться до 92% ВВП, в 2020 р - до 96% згідно з даними МВФ. Згідно з прогнозами до 2028 р співвідношення боргу до ВВП в Південній Африці досягне 81%. Кенія недавно подвоїла стелю свого боргу, щоб він відповідав розмірам всієї економіки.

В цілому в останньому десятилітті на південь від Сахари борг подвоїться "завдяки" тому, що Китай створює офшорний новий зв'язок далеко від материка і його колоній.

"Борг сам по собі непоганий. Погано, коли він витрачається на неправильні речі і коли він нарощується з тією швидкістю, з якою економіка не справляється. У тих випадках, коли борг небезпечний - як в Замбії - ми скажемо, вам дійсно потрібно впоратися зі своїм боргом. в інших випадках, наприклад в Ефіопії, ми говоримо, що необхідно переглянути деякі з ваших боргів ", - зазначає Георгієва.

Китай, звичайно, не втратить сон через борги Африки: велика частина цього боргу, особливо коли він реструктуровано, робить Китай власником основних активів. Фактично Китай колонізує весь континент, захоплюючи найбільш цінні активи без єдиного пострілу.

Тільки сім країн - стратегічно важливі Ангола, Камерун, Ефіопія, Кенія, Конго, Судан і Замбія - довелося дві третини сукупних запозичень в 2017 р На багату нафтою Анголу припадає 30% боргу, або $ 43 млрд (35% ВВП Анголи в 2017 р .). В кінцевому підсумку Ангола уклала угоду, за умовами якої вона розплачувалася за інфраструктурні борги з Китаєм нафтою.

Згідно з дослідженням МВФ, проведеним у квітні 2018 р станом на кінець 2017 р 40% країн Африки на південь від Сахари з низьким рівнем доходу знаходяться в стані боргової кризи або мають високий ризик виникнення боргових проблем, включаючи Ефіопію, Конго і Замбію.

Забавно, що в своєму виступі в вересні 2018 року президент Сі Цзіньпін пообіцяв виділити ще $ 60 млрд на розвиток інфраструктури в Африці протягом наступних трьох років. Як з'ясувалося, Сі пожартував, тому що Китай повинен був захопити прибутковий порт Кенії Момбаса, якщо Kenya Railways Corporation потерпить дефолт за боргом "Ексімбанку" Китаю. Побудована в Китаї, яка фінансується Китаєм залізниця "Мадарака-Експрес" відчувала перевитрати коштів. Зовнішні спостерігачі поставили під сумнів її економічну життєздатність, але Китаю все одно: навіть якщо проект, фінансований Китаєм, на 80% зазнав невдачі, у Пекіна є захист. Щось на зразок "обмін боргу на суверенітет".

Справа не тільки в Кенії і Анголі: іншими прикладами фінального етапу колонізації Китаю, що фінансується за рахунок боргу, є Шрі-Ланка, де труднощі з обслуговуванням інфраструктурних боргів на $ 8 млрд з Китаю змусили владу передати контрольний пакет акцій другого за величиною порту країни в Хамбантота, віддавши його в оренду на 99 років дочірній структурі китайського державного підприємства в грудні 2017 р

Фактично, поки США і Європа прагнули монетизувати свій борг протягом останнього десятиліття, щоб уникнути соціальної катастрофи, Китай був зайнятий тим, щоб стати головним кредитором не тільки в більшій частині Африки, але і незліченної кількості країн, що розвиваються, ефективно колонізуючи їх і заволодіваючи більшістю активів, країн, що розвиваються.

А так як країни, що розвиваються не виконують своїх зобов'язань за китайськими кредитами і змушені передавати ключі від ключових проектів Пекіну, Китай буде повільно, але вірно "колонізувати" не тільки Африку, а й багато азіатських країн.