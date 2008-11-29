Новий "оборотний" клей розклеюється магнітним полем

Застосування слабкого магнітного поля - методика безпечна: людина може взяти об'єкт, о розклеюється голими руками і не відчує нагріву.

Новий клей може скріпити, а потім "відпустити" елементи з пластику, дерева, скла і металу.

В даний час складання мобільних телефонів, мікрохвильових печей, приладових панелей автомобілів і багатьох інших пристроїв здійснюється за допомогою клею (адгезивів). Це швидкий і відносно недорогий спосіб виробництва. Однак застосування адгезивів ускладнює розбирання електроніки, що відслужила своє або поламати її на компоненти.

В ідеалі після "демонтажу" одна частина компонентів повинна використовуватися повторно, а інша - перероблятися. Причому запчастини з різних матеріалів мають перероблятися різними способами.

Однак в разі, якщо "нутрощі" того чи іншого пристрою намертво склеєні між собою, він відправляється на звалище цілком.

Щоб вирішити цю проблему, дослідники з Великобританії розробили клей, здатний склеїти, а потім - за певних умов - "відпустити" елементи конструкції.

Новий матеріал створений на основі поліуретану з додаванням найдрібніших частинок оксиду заліза Fe3O4.

Під впливом змінного електромагнітного поля ці частинки нагріваються, клей плавиться, і конструкція, створена з його допомогою, розпадається на складові.

Застосування слабкого магнітного поля - методика безпечна: людина може взяти об'єкт голими руками, розклеїти і не відчує нагріву.

Частка металевих частинок може становити від 1 до 20%. Від цього показника залежить час, за який необхідно нагрівати клей - від п'яти хвилин до 30 секунд, відповідно.

Відзначається, що за міцністю новий матеріал можна порівняти з тими, які сьогодні використовуються в промисловості.

Що особливо приємно, він може склеїти, а потім "відпустити" елементи з пластику (полівінілхлориду), дерева, скла і металу.

Всього за 30 секунд ми можемо відкріпити предмети, використовуючи дещо слабке магнітне поле. Джерело живлення, підключене до індуктора, створює електромагнітне поле, яке генерує тепло в металевих частинках клею і ефективно плавить його, так що різні матеріали, які раніше були скріплені, будуть розділені ", - пояснює глава наукової групи Барнабі Грінленд (Barnaby Greenland) з Університету Сассекса.

Варто зазначити, що застосування слабкого магнітного поля - методика безпечна. Оскільки нагріваються тільки металеві частинки всередині клею, пристрій можна буде брати голими руками, і при цьому абсолютно не відчувати тепла, кажуть хіміки.

До речі, технологія debond-on-demand ( "розклеїти на вимогу") може бути застосовна до будь-якого термоклею, що спростить її впровадження в промисловість.

По суті, у нас може бути велика конвеєрна стрічка з предметами, що проходять через магнітне поле. Конструкція входить [в нього] в повністю зібраному вигляді і виходить повністю розібраною", - наводить надихаючий приклад Грінленд.

Варто зазначити, що сьогодні питання утилізації відходів, в тому числі електроніки, стоїть дуже гостро. Найчастіше склеєні елементи можуть бути демонтовані тільки з використанням розчинників.

Ми не тільки рятуємо предмети від попадання на смітник, але також скорочуємо необхідність використання потенційно шкідливих речовин. Наш клей - просте і екологічно чисте рішення досить масштабної проблеми", - резюмує Грінленд.

Детальніше про свою розробку дослідники розповідають в статті, опублікованій в журналі European Polymer Journal.