Дарчий або заповіт: як краще розпорядитися своєю спадщиною

Рано чи пізно, але всі ми замислюємося, як розпорядитися своїм майном на випадок смерті.

Зазвичай люди опиняються перед вибором: писати дарчу або заповіт. Кожне рішення має свої плюси і мінуси. Розглянемо їх докладніше.

Оформити дарчу людина може на те нерухоме майно, яке за документами є його одноосібною власністю. Наприклад, на квартиру. Навіть якщо в ній проживають кілька людей, право на власність перейде тому, чиє ім'я буде вказано. Дарчу можна скласти як на близького, так і сторонню людину, юридичну особу.

Предметом дарчим також можуть бути банківські вклади, антикваріат, художні цінності. Так навіть звичайний плюшевий ведмедик, якщо він має для дарувальника духовну цінність. На нерухоме майно вартістю до 850 гривень дарчу складають письмово без участі нотаріуса.

Слід пам'ятати, що згідно із законом дарчу можна оскаржити в суді протягом року з дня підписання, але для позитивного рішення потрібні певні умови. Просто взяти і передумати не вийде. Доводи позивача беруться до уваги, якщо:

одержувач подарунка вчинив злочин проти дарувальника - спокусився на його життя, здоров'я, його рідних, дітей або інше майно,

одержувач створює загрозу знищення подарунка, який є культурною цінністю або був особливо дорогим дарувальнику.

Якщо пенсіонер має пільги по комуналці або отримує субсидію, то з оформленням дарчої позбавляється привілеїв, оскільки передає право власності на житло. Тому багато сімей з метою економії відтягують момент реєстрації нового власника до смерті старого. Юридично це не карається. Але якщо хитрість виявиться, держава може стягнути до бюджету незаконно отримані суми.

Багато пенсіонерів не хочуть оформляти дарчу, побоюючись бути викинутими на вулицю. Підстави є, але є і можливість підстрахуватися.

- По-перше, за дарувальником залишається право на проживання, а закон забороняє виселяти пенсіонерів, - каже адвокат Іван Ліберман. - По-друге, я раджу оформляти додатковий договір про те, що обдарований зобов'язується не виселяти дарувальника, не створювати для нього умови, які перешкоджали б нормальному проживанню до самої смерті. Такий документ продовжить дію терміну, протягом якого дарчу можна буде оскаржити в суді.

Основний плюс заповіту в тому, що людина до останнього подиху залишається власником і розпорядником свого майна - рухомого або нерухомого. Будь-який е замах на нього з боку спадкоємців є криміналом. Заповіт на відміну від дарчого можна писати і переписувати багато разів. Юридичну силу матиме остання редакція.

Однак, на відміну від дарчого, заповіт не гарантує, що все отримає один або дві людини. Є категорія спадкоємців, яких захищає стаття 1241 Цивільного кодексу. У ній прописано право на обов'язковий спадок. Під нього підпадають спадкоємці першої черги, які за віком або станом здоров'я є непрацездатними - вдови (вдівці) пенсійного віку, неповнолітні діти, повнолітні діти-інваліди. Частиною обов'язкової спадщини є половина того, що отримує зазначений у заповіті спадкоємець. Наприклад, якщо мати заповідає всю квартиру дочці і вмирає раніше чоловіка, то вдівцю відходить четверта частина житла.

У заповіті ви можете розпоряджатися всім, що душі завгодно: кому довірите банківські рахунки, кому дачу, млин, старого кота. Кого куди відправляєте вчитися або видаєте заміж - це так званий заповіт з умовою. Але пам'ятайте, що ви особисто нічого проконтролювати вже не зможете, тому краще прописувати реальні речі.

Стандартні бланки заповітів є у кожного нотаріуса. Але при бажанні можна скласти секретний документ - написати розпорядження вручну і запечатати в конверт з особистим підписом. Нотаріус його засвідчує, ставить печатку і вкладає в свій конверт, який також опечатується. Коли після вашої смерті спадкоємці заявлять свої права, нотаріус призначить дату оголошення, покличе свідків, відкриє протокол ... Одним словом, буде як в кіно: хтось радіє, хтось лікті кусає.

При всьому при тому слід пам'ятати, що в суді можна оскаржити все. І заповіт, і дарчу.

- Позов на заповіт можуть подати сторонні люди. Наприклад, доглядальниця, яка доглядає за хворим старим, якщо виявиться, що заповідач підписав з кимось договір довічного утримання, - каже адвокат Іван Ліберман. - Оскаржити заповіт можуть кредитори, пред'явивши непогашені боргові розписки.

Договір дарування може анулювати суд за результатами посмертної судово-психіатричної експертизи. Так-так, і після смерті людину можуть назвати не сповна розуму. Тому, якщо дарувальник в літах, перед походом до нотаріуса юристи радять відвідати психіатра і отримати довідку про дієздатність.

ВАЖЛИВО

Дарча оформляється у нотаріуса в присутності людини, якій ви хочете передати майно. Недоліки майна обговорюються перед підписанням.

З обумовленої в договорі дати втрачається право на подаровану нерухомість або інші речі.

Дарувальник може заперечити дарчу протягом року у виняткових випадках.

Документи: паспорт, ідентифікаційний код, документи на нерухомість.

Слід пам'ятати!

Разом з нерухомістю обдарований приймає на себе всі зобов'язання по ній: комунальні платежі, кредитні виплати, якщо такі є.

Заповіт складається одноосібно в присутності нотаріуса. Можна скласти секретну дарчу, про зміст якої не знатиме навіть нотаріус.

Заповідач зберігає повне право на все рухоме і нерухоме майно до самої смерті.

У заповіт можна вносити корективи, скасувати його або переписати на іншу людину.

Документи: паспорт, код. Нотаріус може зажадати довідку про дієздатність.

Слід пам'ятати!

На спадкоємця переходять боргові зобов'язання заповідача - не важливо, вказані вони в заповіті чи ні.

Однозначної ради, що вибрати з двох, немає і бути не може. У кожному разі потрібно виходити з обстановки в сім'ї, взаємин між потенційними спадкоємцями, їх правового статусу. Буває, що у батьків прохолодні відносини з рідним сином, але теплі - з племінницею. В цьому випадку краще скласти заповіт, щоб після вашої смерті вони не погрузли в позовах.

Нерідко трапляється, що люди доживають до старості в цивільному шлюбі. Це успадкування всього лише четвертої черги. Якщо партнер не має майнового права на ваше спільне житло, тільки згадка в заповіті може напевно захистити його від долі бездомного.