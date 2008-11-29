В Україні покажуть унікальні рукописи древньої цивілізації майя та ацтеків

Виставки організовують в трьох вузах вже в наступному році.

У наступному році в Україну привезуть унікальну виставку кодексів древньої цивілізації майя та інших народів доколумбової Америки. Її планують розмістити в трьох вузах: Києва, Харкова та Львова. Про це розповів перший заступник Міністра освіти і науки Юрій Полюхович під час візиту в ХНУ ім. Каразіна.

- Ми маємо можливість привезти в Україну колекцію кодексів древніх цивілізацій майя, ацтеків, миштеків, сапотеків і т. д. Звичайно, це не самі книги, а їх дуже якісні копії, адже оригінали знаходяться в музеях або бібліотеках різних країн і не вивозяться звідти. Колекція, яку ми хочемо привезти - єдина в світі. Ми вже завершили переговори, щоб показати її в Україні в наступному році, - зазначив Юрій Полюхович.

Першими виставку побачать студенти і гості КНУ ім. Шевченко. Другим буде Харківський національний університет, останнім - Львів (з вузом поки не визначилися).

Перший заступник міністра нагадав, що саме в Харкові народився видатний дослідник цивілізації майя Юрій Кнорозов. Він вперше дешифрував їх складну писемність.

Кодекси - це ієрогліфічні рукописи стародавніх цивілізацій доколумбової Америки. Зазвичай це були керівництва або підручники.