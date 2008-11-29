Соляний курорт в Закарпатті загрожує екологічним лихом Європі

Солона вода, яка перетворила селище Солотвино в популярну здравницю, почала витікати в річку Тису.

Попередженнями про екологічну катастрофу жителів селища Солотвино в Закарпатті не налякаєш - це словосполучення вони чують чи не кожен місяць. І як мінімум щороку сюди приїжджають журналісти, щоб перевірити, чи не провалилися ще будинки відчайдушних жителів, які вирішили сидіти тут до кінця, під землю. Адже існує реальна загроза, що рано чи пізно селище піде вниз. Частина будинків на самому краю обриву тут пустує. Інші сподіваються, що все буде добре, і не поспішають їхати. Та й їхати більшості особливо нікуди - хіба що до родичів в Румунію, з якою межує селище, або в Угорщину.

Причиною майбутнього лиха, за оцінкою експертів, є карстові провали під Солотвино - вони утворилися внаслідок припливу грунтових вод, які вимила з-під землі сіль. Величезну яму, на дні якої біліє мінерал, можна побачити всього в парі метрів від курортних баз. На місці колишніх соляних шахт з'явилися солоні озера, які і принесли звичайному закарпатському селищу статус оздоровниці.

Просідання грунтів в Солотвино викликало побоювання і у сусідніх країн. Справа в тому, що ще чотири роки тому, коли стався один з останніх великих провалів землі, стало зрозуміло - солона вода звідси може потрапити в Тису, а з неї - в Дунай. Тиса - ліва і найдовша притока Дунаю, в деяких місцях по ній проходить кордон з Румунією та Угорщиною. Збільшення вмісту солі в річковій воді загрожує екологічним лихом відразу чотирьом країнам басейну Дунаю. Зрозуміло, що такі зміни в складі річкової води поставлять на грань зникнення прісноводних мешканців річок, вплинуть на флору, та й взагалі істотно підкоригують підводний світ, причому не в кращу сторону. Зараз стало зрозуміло - побоювання були безпідставними, так і сталося. Сусідні країни відразу ж відгукнулися на біду сусідів. В рамках Програми транскордонного співробітництва між Україною, Словаччиною, Румунією та Угорщиною створили міжнародний проект "РЕВИТАЛ 1". Вартість проекту - трохи більше мільйона євро. Більшу частину виділяє Євросоюз.