Незаконне збагачення - знову кримінал: кого покарають і за що

Президент Зеленський повернув до Кримінального кодексу статтю, яку рік тому скасував Конституційний Суд.

Отже, спроба номер два: Володимир Зеленський розчерком пера повернув до Кримінального кодексу статтю про відповідальність за незаконне збагачення. Схожу на ту, за яку боролися депутати минулого скликання, потім самі ж на неї напоролися і в підсумку скасували через Конституційний суд. У новій редакції минулі помилки начебто враховані, але сумніви все одно залишаються. Однак, головне - Всесвітній банк вже дав своє "одобрямс" нашим антикорупційним потугам, та й МВФ повинен бути задоволений. Як далі піде - покаже час.

Якщо крадеш, то хоч не скупіться

Ініціатори законопроекту посилаються на просту логіку: коли людина живе в триповерховому особняку, їздить на "Бентлі", має мільйонні рахунки і при цьому отримує зарплату держслужбовця, він або бере хабарі або копається в державних засіках. Але всіх за руку не схопиш. Тому застосовується проста формула: доходи людини порівнюються з його витратами і якщо різниця висока, то він точно винен - навіть якщо не зловили "на гарячому".

Підписаний президентом закон вводить в Кримінальний кодекс статтю 368 прім.5, яка передбачає, що якщо активи чиновника, депутата, прокурора, судді або будь-якого, хто годується з державного бюджету більш ніж на 6 мільйонів перевищують його законні доходи, то за це загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Закономірний висновок: кради, але помірно - так на п'ять мільйонів з "хвостиком". Але тут чекає інша засада: громадянська конфіскація. У міжнародному праві її називають конфіскацією поза кримінальним переслідуванням. Коли казнокрада або хабарника не можуть взяти на місці злочину, а він жирує не в міру, Національне агентство по боротьбі з корупцією подає в суд позов з вимогами відібрати у чиновника надлишки.

Ці надлишки починаються з мільйона гривень. Звідси знову висновок: красти недобре, але до мільйона тобі пробачать. Нагадуємо, якщо не зловили "на гарячому"! Інакше настає пряма кримінальна відповідальність.

Під прицілом депутати

Чи допоможе новий законопроект в боротьбі з корупцією? З цим питанням ми звернулися до юристів.

- Я вважаю, що так, - каже адвокат Віктор Петруненко. - Якщо взятися за роботу по-справжньому, будуть гори справ. Але такі наші реалії. Я вважаю, що сьогодні Національне антикорупційне бюро і Державне бюро розслідувань повинні працювати по 16 годин на добу з одним вихідним днем. Інакше країні не вибратися зі стану глибокої кризи.

У той же час багато юристів критично ставляться до нового закону, вважаючи, що він: по-перше, зневажає святі права власності, чим може відлякати інвесторів, по-друге, все одно порушує Конституцію. А саме: презумпцію невинуватості.

- Конфіскація майна - це покарання, як його не назви - хоч цивільне, хоч кримінальне, - каже адвокат Олександр Плахотнюк. - А покарання не може бути без доведеної провини. І потім, у кого саме будуть конфісковувати? Досвід минулих років показує, що кримінальні провадження у незаконному збагаченні відкривали проти депутатів і топ-чиновників. Хоча кожен другий прокурор і суддя підпадає під цю категорію.

На думку юриста, і зараз новий закон будуть застосовувати вибірково. Депутати минулого скликання вибралися сухими з води, а нинішніх не гріх вмочити. І не факт, що за позовами ображених через рік-два Конституційний суд знову може скасувати горезвісну статтю через порушення Основного закону.

- У будь-якому випадку повинні розуміти: будь-який чиновник, будь-який депутат може оскаржити притягнення до кримінальної відповідальності, арешти і конфіскацію в Європейському суді з прав людини, - каже адвокат Іван Ліберман. - А шанси на виграш дуже великі.

Адвокат нагадує, що кожна перемога ЄСПЛ обходиться Україні в середньому в 8 до 10 тисяч євро з бюджету.