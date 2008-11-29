Как начать свободно говорить на английском языке

Сложно научиться понимать и свободно говорить на английском языке, если не интересовался им в школе? Интересовался, но прошло много лет? Нужно учить вновь. Непростой момент: в многообразии предложений на рынке образовательных услуг нужно выбрать одно, современное и с эффективными методами обучения. Чтобы начать понимать иностранную речь без разговорника, обязательно уезжать далеко и надолго для общения с носителями языка? Это миф. Можно в родном городе, решив за непродолжительное время научиться говорить по-английски, выбрать подходящий формат обучения, например, английский интенсив Харьков intensivyi-gruppovyie .

Специалисты регулярно дискутируют на тему, какой метод изучения иностранного языка эффективнее. Проведено немало исследований, разработаны десятки методик. Секрет один: универсальный рецепт отсутствует. Почему? Потому что люди по-разному усваивают информацию в зависимости от привычек, предпочтений или особенностей восприятия.

Вот несколько эффективных методов, наиболее часто практикуемых при изучении английского языка:

традиционный метод;

метод погружения в языковую среду;

интенсивный метод.

Традиционный метод

«Школьный» метод, у которого достаточно поклонников. Преимуществом данной методики считается глубокое изучение основ грамматики и лексики, приобретение навыков чтения и письма. Недостаток традиционного метода в длительности обучения и в практическом отсутствии языковой практики. Редкий человек, окончив школу, имеет достаточный языковой навык, может «перешагнуть барьер» и начать общаться, выезжая за границу.

Погружение в языковую среду

Способ быстрого усвоения именно разговорной речи. Выбирая этот метод, необходимо достаточно длительное время находиться среди носителей языка. Жить в англоязычной стране. В этом и преимущество метода (понимать и говорить необходимо, ускоряется процесс усвоения), и его недостаток (не все могут себе позволить переехать в другую страну, даже на время).

Интенсивный метод

Наиболее эффективный способ изучения иностранного языка. Соединил в себе основные достоинства других ведущих методик. За относительно небольшой отрезок времени позволяет овладеть основами грамматики и лексики, делая главный упор на разговорную речь. Занятия проводятся на изучаемом языке (сначала сопровождаются переводом). Постоянная языковая практика избавляет от скованности в общении на иностранном языке и учит не только говорить, но и думать на нем.

Интерес в изучении именно английского языка не случаен. Он давно приобрел статус международного – с этим утверждением не поспоришь. Знание иностранного языка открывает многообещающие перспективы в любой сфере жизни каждого человека: от бизнесмена или любителя путешествий до домохозяйки.

Лучше самому общаться с иностранным партнером, без переводчика.

Интереснее самому, сидя в Terry's cafe London с меню в руках, выбрать, что заказать.

Здорово посмотреть новый сезон любимого сериала, не дожидаясь перевода.

Не важно какая из этих причин стала поводом для изучения английского. Важны: эффективный метод, профессиональный учитель, языковая практика. Все это сполна обеспечивают ускоренные курсы английского Харьков интенсив .