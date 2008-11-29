Ліванська криза руйнує економіку Сирії

Фінансова криза в Лівані має великий побічний вплив на Сирію. Сирійський фунт падає, позбавляючи режим в Дамаску основного доступу до міжнародної фінансової системи.

У середу сирійський фунт, ліра, торгувався на рівні 765 фунтів за долар в Дамаску. Ще на початку повстання в Лівані, 17 жовтня, курс був на позначці 630-640 фунтів за долар.

Незадовго до повстання в Сирії, в березні 2011 р, ліра торгувалася на позначці 50 лір за долар.

В останні тижні цей крах прискорився на тлі закриття фінансового сектора Лівану, сказав Джихад язигів, видавець економічного видання Syria-Report.

"Ліван - основне джерело іноземної валюти для Сирії. Коли в Лівані немає доларів, в Сирії також відчувається дефіцит цієї валюти", - сказав язигів.

В останні тижні центробанк Лівану Banque du Liban ввів контроль за рухом капіталу в країні, держборг якої в 1,5, рази перевищує її економіку.

З лютого міжнародні рейтингові агентства знижують борг Лівану, посилюючи побоювання, що уряд не зможе платити своїм кредиторам.

В кінцевому підсумку борг Лівану отримав "сміттєвий" рейтинг.

Вкладники були позбавлені доступу до більшої частини грошей на своїх рахунках через контроль.

Один з сирійських вкладників на умовах анонімності зазначив, що всі його заощадження в ліванському банку - близько $ 250 тис. - зберігаються у філії в Штурі, недалеко від сирійського кордону. Він має право знімати лише $ 300 в тиждень.

Влада Бейрута не публікує інформацію про національність вкладників або їх кількість. Згідно з останніми даними, опублікованими Асоціацією банків Лівану, сукупна сума депозитів 65 банків Лівану становила $ 177,3 млрд у кінці серпня, до повстання в Лівані.

Ліван порушив санкції, введені проти сирійського режиму, з тих пір як в 2011 р США і ЄС стали реалізовувати покарання щодо президента Башара Асада і його партнерів за придушення повстань. Під санкції підпадають цілі сектори, десятки сирійських державних організацій і підприємств.

З тих пір як партія "Баас" прийшла до влади в 1963 р і ввела економіку в радянському стилі, Ліван став основним джерелом зайнятості для робочої сили Сирії.

При Асаді економіка Сирії стала більш відкритою, але Ліван все ще залишався економічним центром для Сирії.

Сирійський режим і його партнери продовжували покладатися на ліванських ділових агентів. Їх роль зросла з 2011 р, коли Ліван став основним джерелом палива і сировинних товарів до Сирії.

Язиги сказав, що скасування урядом Дамаска два тижні тому тендера на закупівлю 150 тис. тонн пшениці обумовлена фінансовими обмеженнями в Лівані. Він додав, що такі тендери зазвичай виділяються партнерам режиму.

Валюта Лівану також впала, але не так сильно, як сирійський фунт. На чорному ринку в Бейруті ліванський фунт торгується вище $ 2 тис. В порівнянні з $ 1500, від яких відмовився Banque du Liban.

Ареф Даліла, відомий сирійський економіст, який перебуває у вигнанні в Дубаї, сказав, що навіть якщо б не було фінансової кризи в Лівані, основна причина валютних проблем Сирії - її уряд.