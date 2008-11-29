Рулетка в Вулкан Россия

Одним из самых давних азартных развлечений считалась и является рулетка, без нее не представляется ни одно казино, находитесь вы в онлайн-заведении или наземном, каждый игрок должен попробовать сыграть в эту удивительную азартную игру.

Смысл ее очень прост: необходимо сделать ставки на определенный цвет или число, после чего запустится колесо roulette, имеющее ячейки с цифрами. В противоположную сторону, от запуска колеса, бросается шарик, который падает в определенную лунку. После остановки объявят победителя, назвав цифру и цвет, в которой остановился мячик.

На нашем сайте казино Вулкан Россия вы сможете насладиться в несколько видов рулетки, которые подарят вам великое удовольствие и наслаждение от игры и побед. Все они имеют, практически, одинаковые правила игры. Отличия заключаются лишь в количестве цифр на игровом поле.

Яркая четкая графика, музыкальное сопровождение, которое будет с вами во время всего игрового процесса, — даст ощущение того, что вы находитесь в самых престижных казино Лас-Вегаса или Монако.

Основные виды игры в рулетку

Став нашим пользователем, вы сможете посетить Вулкан казино официальный сайт и сыграть в несколько видов рулетки, как на деньги, так и в демонстрационном режиме. Вот ее основные виды:

европейская;

американская;

французская;

русская.

Отличие американской от других видов состоит в том, что у нее имеется два поля 0 и 00, при выпадении шарика на эти поля ставка сгорает.

Французская, как европейская, имеет одно поле 0. Во французской, при выпадении шарика в эту ячейку, при определенной ставке, игрок может забрать половину, поставленного на кон.

Во всех этих играх ставки делятся на внутренние и внешние.

Внутренние являются более высокооплачиваемыми и предоставляют игрокам огромные выигрыши, но и выпасть они могут намного реже. Это ставки на одно, два, три или четыре числа.

Внешние менее оплачиваемые, но часто выпадающие. Можно поставить на красное/черное, чет/нечетное, дюжину и другое.

Какую ставку делать, решает сам игрок.

Виды режимов игры на сайте

Если вы посетили нас ради удовольствия, то вы можете наслаждаться рулеткой в демонстрационной версии. В таком режиме казино подарит вам бесконечное число кредитов, используя которые, вы сможете более подробно изучить работу этого азартного развлечения и понять, подходит ли она вам для настоящего заработка.

Набравшись опыта, можно приступать к игре с реальными ставками, где вам обязательно повезет! Ведь рулетка имеет очень простые правила и захватывающий процесс, дарящий массу положительных эмоций.

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