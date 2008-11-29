5 причин, чому вам пора перестати боятися ринопластики

Ринопластика - одна з найскладніших пластичних операцій. Оскільки однакових носів не існує, доктор проробляє колосальну роботу, щоб зробити ніс пацієнта максимально схожим з моделлю носа, який він хотів би мати.

Саме хірург приймає рішення, які дії і в якій кількості повинні бути здійснені для досягнення результату. І під час хірургічної роботи над наданням носу певної форми (і краси) потрібно враховувати безліч нюансів.

Давно зважилися на ринопластику, але до сих пір боїтеся сходити навіть на первинну консультацію? Якраз про те, чому це пора припиняти, ми поговорили з пластичним хірургом, щелепно-лицьовим хірургом Данилом Кузіним.

Особливі медичні показання

Ніс для людини не тільки інструмент безперебійного дихання. Він виконує ряд найважливіших функцій: дає можливість розрізняти запахи, фільтрує повітря за рахунок волосків, має бактерицидну дію, бере участь у формуванні тембру голосу і сльозовідведенні. Багато звернень до отоларинголога пов'язані зі скаргами на скрутність дихання, а часом - на повну неможливість дихати.

Дихання - основоположний фізіологічний процес в організмі людини. При найменшому дискомфорті ми зазнаємо труднощі з проходженням повітря через носову порожнину, що може привести до різного роду недуг і захворювань.

Перш, ніж рекомендувати пацієнту спосіб ринопластики, необхідно з'ясувати проблему. Основне джерело проблем - викривлена форма перегородки носа.

Носова перегородка розділяє ніс на дві симетричні порожнини. У своїй будові вона має хрящову і кісткову тканину. У передній частині перегородка сформована чотирикутним хрящем, задня стінка утворюється за рахунок кісткової тканини (решітчаста кістка, леміш і верхня щелепа). Тільки 5% населення може похвалитися ідеально рівною перегородкою.

Коли проблема зрозуміла, ми визначаємося зі способом і методом операції:

Відкрита ринопластика - косметичне або відновне втручання, яке здійснюється з відкритим доступом. Подібна операція проводиться тоді, коли потрібно гранично висока точність при значних обсягах корекції і складних реконструкціях.

Головна відмінність закритої ринопластики від відкритої полягає в тому, що всі надрізи тут виробляються вітчизняною промисловістю носової порожнини.

Нехай не скрізь, але поступово починається впровадження в консультаційний процес ефектів доповненої реальності, VR-технологій і 3D-моделювання, коли через спеціальні окуляри можна відтворити бажане і до найменших штрихів змалювати прогнозований результат. Але частіше використовується звичайний фотошоп.

Якщо ми розглядаємо жіночу ринопластику, то носогубний кут має дорівнювати 120 градусам. У разі зі зміною носа у чоловіків носогубний кут повинен становити 90 градусів.

При операції на чоловічому носі ми не піднімаємо кінчик носа в естетичних цілях, як це відбувається під час ринопластики у жінки. Але потрібно враховувати, що все індивідуально і не завжди слід прагнути до стандартів.

Безумовно, відсоток жінок, які прагнули поліпшити свою зовнішність, надати нові риси обличчю за допомогою ринопластики, переважає - 97% проти 3%. Погодьтеся, різниця величезна.

Чоловіки звертаються до пластичних хірургів за ринопластикою в двох випадках: якщо терміново потрібна корекція через травму в результаті невдалого спортивного змагання, через наслідки аварії, або це медичні показання.

Спорт - окрема група. Чоловіки, які професійно займаються боксом і хокеєм або захоплені таким видом фізичного навантаження, частіше за інших схильні до травм. Однак для них в пріоритеті все одно залишаються медичні показання, а не естетичні.

Деякі приходять до хірурга з конкретним завданням - прибрати горбочок носа, щоб зникла явна кавказька риса обличчя. Особливість чоловічого носа - це наявність товстої шкіри, тому сильно звузити кінчик носа і його спинку досить важко.

Необхідність змінити форму носа без операції

В арсеналі лікарів є і безопераційні методики, але вони не дуже відомі і не користуються попитом у російської аудиторії. Найпоширеніша з них - введення гелю (під шкіру або всередину шкіри) з вмістом кальцію гідроксиапатиту і гіалуронової кислоти.

Що це таке? Коли є невелике провалювання спинки носа, ямка, ми можемо ввести цей гель і вирівняти ніс. Якщо горбочок невеликий, то її згладжування відбувається за рахунок введення гелю в ямки носа. При цьому формується пряма спинка без виступаючих частин. Якщо у носа спостерігається великий горб, то гелем його вже ніяк не прибрати. Так само і кінчик носа: якщо він широкий, гель теж не допоможе.

Безопераційні методики дуже обмежені в своїх свідченнях і ефективності, а багато які навіть небезпечні. Тому попередньо краще все одно звернутися до хірурга за консультацією.

Комплекси, пов'язані із зовнішністю

Кожен ніс можна зробити краще, і особливо якщо ви живете з думкою, що ваш ніс - перешкода для досягнення цілей. Набути впевненості можна тільки тоді, коли при вигляді свого відображення ви повністю приймаєте свою красу і природу. Якщо при вивченні свого дзеркального двійника виникає дисонанс, то це може стати причиною для зміни тієї частини тіла, яка бентежить.

Існують, звичайно, і обмеження. Наприклад, товста шкіра. 20-30 років тому хірурги скасовували операції зовсім, якщо до них звертався володар товстої шкіри.

Проблема в тому, що лікарі працюють з внутрішніми хрящами і кістками. Товста шкіра накриває їх, ефект стає невидимим, а робота хірургів - марною. Однак сьогодні існують методики підготовки шкіри до операції, під час і після, які можуть виправити становище.

Також не варто забувати про головне правило при розгляді будь-якої операції: пацієнт повинен бути абсолютно здоровий.

Короткий реабілітаційний період

Як правило, стандартний період реабілітації становить 10 днів в гіпсі, після чого гіпс знімається. Можуть залишитися невеликі набряки, але через кілька днів вони розсмоктуються.

Зазвичай через 10 днів після зняття гіпсу пацієнт вже повністю реабілітований. Він може спокійно виходити на роботу і повертатися до звичного режиму. До слова, у жінок і чоловіків реабілітація протікає однаково.