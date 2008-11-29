Вчені заявили про необхідність контролю над чисельністю населення для боротьби з кліматичною кризою

Понад 11 тис. вчених з усього світу попередили, що планета стикається з кліматичної надзвичайною ситуацією, для подолання якої потрібно вирішити проблему перенаселення.

"Ми заявляємо, з більш ніж 11 тис. тих, хто підписався вчених з усього світу, ясно і недвозначно, що планета Земля стикається з кліматичної надзвичайною ситуацією", - зазначили вчені в своїй відозві, опублікованій в журналі BioScience.

"Кліматична криза тісно пов'язаний з надмірним споживанням багатого способу життя. Найбільш багаті країни несуть основну відповідальність за історичні викиди парникових газів і, як правило, мають найбільші викиди на душу населення", - заявили вчені.

Вони закликали політиків швидко здійснити системні зміни в енергетичній, продовольчій і економічній політиці, а також торкнулися питання контролю над населенням.

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Енергокомпанії повинні скоротити видобуток на 35% для досягнення цілей по клімату

"Продовжує збільшуватися приблизно на 80 млн осіб на рік, або більше ніж на 200 тис. в день, населення світу має стабілізуватися - і, в ідеалі, поступово скорочуватися - в рамках, що забезпечують соціальну цілісність. Існують перевірені та ефективні стратегії, які зміцнюють права людини при одночасному зниженні народжуваності і зменшенні впливу зростання населення на викиди парникових газів і втрату біорізноманіття ", - зазначили вчені.

"Надмірний видобуток матеріалів і надмірна експлуатація екосистем, обумовлена економічним зростанням, повинні бути швидко скорочені для підтримки довгострокової стійкості біосфери, - вважають експерти. - Наші цілі повинні зміститися зі зростання ВВП і прагнення до достатку в бік підтримки екосистем і поліпшення добробуту людей шляхом задоволення основних потреб і скорочення нерівності ".

У 2015 року представники майже 200 країн прийняли Паризьку хартію по клімату. Вона призначалася для того, щоб утримати зростання середньої температури на планеті "набагато нижче" 2 ° C і "докласти зусиль" для обмеження зростання температури величиною 1,5 ° C в порівнянні з доіндустріальним рівнем.

Угода визначила рамки для країн з використання екологічно чистої енергії і поетапної відмови від викопного палива. Кожна країна представила план дій в області клімату, в якому викладаються шляхи досягнення цих цілей.