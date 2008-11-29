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Дизельные электрогенераторы
Автономные генераторные установки позволяют обеспечить энергоснабжение в любой точке земного шара. Они приспособлены к работе в самых сложных условиях. Именно по этой причине большинство потребителей выбирают бензиновые или дизельные установки, представленные большим разнообразием моделей.
В зависимости от особенностей эксплуатации агрегата возможен выбор модели, работающей на дизельном топливе или бензине. Следует знать, что бензиновые генераторы рассчитаны на кратковременную работу, в то время, как дизельные электростанции подходят для продолжительной работы, например, в качестве основного источника электричества в тех ситуациях, когда нет возможности подключить централизованное энергоснабжение.
Преимущества дизельных электростанций
Основными преимуществами дизельных электростанций являются:
Особенности выбора дизельной электростанции
Правильный подбор модели дизельгенераторной установки основывается на следующих параметрах:
Кроме того, необходимо обратить внимание на максимальное время работы без дозаправки, вариант запуска устройства, наличие в конструкции блока стартового усиления, который обязателен, если агрегат будет применяться при сварочных работах.
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