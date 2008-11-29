Дизельные электрогенераторы

Автономные генераторные установки позволяют обеспечить энергоснабжение в любой точке земного шара. Они приспособлены к работе в самых сложных условиях. Именно по этой причине большинство потребителей выбирают бензиновые или дизельные установки, представленные большим разнообразием моделей.

В зависимости от особенностей эксплуатации агрегата возможен выбор модели, работающей на дизельном топливе или бензине. Следует знать, что бензиновые генераторы рассчитаны на кратковременную работу, в то время, как дизельные электростанции подходят для продолжительной работы, например, в качестве основного источника электричества в тех ситуациях, когда нет возможности подключить централизованное энергоснабжение.

Преимущества дизельных электростанций

Основными преимуществами дизельных электростанций являются:

высокая мощность. Современные производители предлагают агрегаты, производительность которых составляет от 3 до 200 КВт и выше.

стабилизация получаемого напряжения. В конструкции большинства устройств предусмотрен регулятор оборотов двигателя. Он позволяет в автоматическом режиме адаптировать напряжение под запрос потребителя.

значительный моторесурс. Дизельные электростанции ориентированы на продолжительную и непрерывную работу. Они успешно применяются в качестве основного или резервного источника энергоснабжения, что позволяет гарантировать надежную работу любого предприятия. Особенно важно это в том случае, когда остановка технологического процесса приводит к выпуску бракованных изделий, серьезным сбоям и недочетам.

возможность использования устройства в любых погодных условиях. Защита корпуса генератора позволяет ему работать в развернутом температурном диапазоне, независимо от осадков или ветра.

повышенный КПД, который при определенных условиях достигает 50%. Этому способствует применение специального турбонаддува и системы промежуточного охлаждения.

невысокий уровень шума. Корпус современных дизельных электростанций закрывается специальным кожухом, который поглощает звук работающего мотора.

невысокий уровень эксплуатационных расходов. Высокая надежность оборудования, минимум техобслуживания, доступная цена топлива и значительный моторесурс агрегата.

Особенности выбора дизельной электростанции

Правильный подбор модели дизельгенераторной установки основывается на следующих параметрах:

мощность генератора. Она определяется, исходя из величины нагрузки и количеству подключаемых потребителей;

бытовое или профессиональное использование установки оказывает влияние на надежность узлов и общие затраты в целом;

синхронный или асинхронный тип генератора. Синхронный тип установки применяется для электроснабжения насосов, компрессоров, электроинструмента, то есть тех потребителей, включение которых требует значительного повышения нагрузки.

Кроме того, необходимо обратить внимание на максимальное время работы без дозаправки, вариант запуска устройства, наличие в конструкции блока стартового усиления, который обязателен, если агрегат будет применяться при сварочных работах.

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