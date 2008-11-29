|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Идеальная кредитная история: это действительно ТАК важно?
Нужны деньги. Каждому знакома эта фраза, произнесенная в утвердительной форме. С вопросительной интонацией это можно услышать от родителей или лучшего друга. Но часто ли так происходит?
Попадая в сложную материальную ситуацию человек старается быстрее ее решить:
Но что делать при отказе банка выдать заем из-за испорченной кредитной истории? Придется идти к родителям? Есть иные возможности получить деньги? Решение задачи есть, достаточно ознакомиться с предлагаемыми вариантами alexcredit.ua.
Разберемся по порядку.
Кредитная история
Свод данных о всех кредитных продуктах, которыми человек пользовался и продолжает пользоваться в текущем времени. Формируется на основании сведений из банков или МФО, включенных в реестр, и хранится в Бюро Кредитных Историй (БКИ). Содержит подробную информацию:
Хорошая или идеальная?
Идеальная кредитная история – сложно достижимая степень финансовой дисциплины. Невозможно спрогнозировать свое материальное положение на несколько лет вперед и экономическую ситуацию в стране в целом. На способность своевременного погашения финансовых обязательств могут повлиять: потеря работы, болезнь, задержка заработной платы и элементарный технический сбой, из-за чего платеж зачислен позднее.
Хорошей кредитная история может считаться при наличии незначительных и нерегулярных просрочек обязательного платежа (до пяти дней). Банки стали лояльнее относится к таким задержкам, относя их на технические проблемы.
Как исправить?
Плохая кредитная история может не только стать причиной невыдачи кредита банком, но и привести к отказу в трудоустройстве (работодатели начали использовать данный ресурс для проверки претендентов на должности с материальной ответственностью).
Испортить данные, попадающие в БКИ, несложно: достаточно допустить просрочку на длительный срок. Но возможны ситуации, не зависящие от человека, но испортившие его финансовую репутацию:
Как исправить ситуацию в перечисленных случаях – темы для отдельного разговора.
Восстановление же самостоятельно испорченной репутации и возврат статуса благонадежного клиента возможны. Процесс длительный, от полугода до двух лет: необходимо взять кредит на небольшую сумму и малый срок. Осуществлять обязательные платежи в соответствии с графиком и закрыть кредит вовремя. Повторить данную процедуру несколько раз. По завершении этих действий (через 2 года) кредит на большую сумму и с выгодной процентной ставкой будет одобрен с большой вероятностью: при рассмотрении заявки проверяется кредитная история за последние несколько лет.
Но банк отказывает в выдаче кредита из-за плохой кредитной истории! Заколдованный круг? Нет.
Рассмотрение заявок в микрофинансовых организациях лояльнее и можно получить кредит без проверок КИ на выгодных условиях.
В случае экстренной необходимости или по указанной выше причине следует обратиться в МФО, включенную в реестр (обязана предоставлять сведения в БКИ, сообщит о своевременности выплат). Таким образом решаются две задачи: устранение текущих материальных затруднений и исправление кредитной истории.
|
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com