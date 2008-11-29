Идеальная кредитная история: это действительно ТАК важно?

Нужны деньги. Каждому знакома эта фраза, произнесенная в утвердительной форме. С вопросительной интонацией это можно услышать от родителей или лучшего друга. Но часто ли так происходит?

Попадая в сложную материальную ситуацию человек старается быстрее ее решить:

одолжить у знакомых – стыдно;

попросить у близких – неловко;

взять кредит – выход.

Но что делать при отказе банка выдать заем из-за испорченной кредитной истории? Придется идти к родителям? Есть иные возможности получить деньги? Решение задачи есть, достаточно ознакомиться с предлагаемыми вариантами alexcredit.ua.

Разберемся по порядку.

Кредитная история

Свод данных о всех кредитных продуктах, которыми человек пользовался и продолжает пользоваться в текущем времени. Формируется на основании сведений из банков или МФО, включенных в реестр, и хранится в Бюро Кредитных Историй (БКИ). Содержит подробную информацию:

об организации, выдавшей кредит (банк, МФО);

о добропорядочности человека, как клиента (уже погашенные займы);

о дисциплинированности (отсутствие, наличие просроченных платежей);

о наличии долгов перед ЖКХ и неоплаченных штрафах (нововведение).

Хорошая или идеальная?

Идеальная кредитная история – сложно достижимая степень финансовой дисциплины. Невозможно спрогнозировать свое материальное положение на несколько лет вперед и экономическую ситуацию в стране в целом. На способность своевременного погашения финансовых обязательств могут повлиять: потеря работы, болезнь, задержка заработной платы и элементарный технический сбой, из-за чего платеж зачислен позднее.

Хорошей кредитная история может считаться при наличии незначительных и нерегулярных просрочек обязательного платежа (до пяти дней). Банки стали лояльнее относится к таким задержкам, относя их на технические проблемы.

Как исправить?

Плохая кредитная история может не только стать причиной невыдачи кредита банком, но и привести к отказу в трудоустройстве (работодатели начали использовать данный ресурс для проверки претендентов на должности с материальной ответственностью).

Испортить данные, попадающие в БКИ, несложно: достаточно допустить просрочку на длительный срок. Но возможны ситуации, не зависящие от человека, но испортившие его финансовую репутацию:

кредит закрыт, а банк не предоставил в Бюро обновленных сведений;

отображено частое обращение за кредитами, но обращений не было (негативное влияние рассылок «вам одобрен кредит, обратитесь в ближайшее отделение банка»);

полное совпадение имени с данными неблагонадежного заемщика и т.д.

Как исправить ситуацию в перечисленных случаях – темы для отдельного разговора.

Восстановление же самостоятельно испорченной репутации и возврат статуса благонадежного клиента возможны. Процесс длительный, от полугода до двух лет: необходимо взять кредит на небольшую сумму и малый срок. Осуществлять обязательные платежи в соответствии с графиком и закрыть кредит вовремя. Повторить данную процедуру несколько раз. По завершении этих действий (через 2 года) кредит на большую сумму и с выгодной процентной ставкой будет одобрен с большой вероятностью: при рассмотрении заявки проверяется кредитная история за последние несколько лет.

Но банк отказывает в выдаче кредита из-за плохой кредитной истории! Заколдованный круг? Нет.

Рассмотрение заявок в микрофинансовых организациях лояльнее и можно получить кредит без проверок КИ на выгодных условиях.

В случае экстренной необходимости или по указанной выше причине следует обратиться в МФО, включенную в реестр (обязана предоставлять сведения в БКИ, сообщит о своевременности выплат). Таким образом решаются две задачи: устранение текущих материальных затруднений и исправление кредитной истории.