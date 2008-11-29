Навіщо уряд хоче відв'язати пенсії від прожиткового мінімуму

Економісти вважають, що це нововведення дозволить істотно урізати виплати пенсіонерам і при цьому позбавитися від звинувачень, що прожитковий мінімум не відповідає реальним стандартам життя.

Як стало відомо ЗМІ, Кабмін має намір відв'язати пенсії від прожиткового мінімуму, прив'язавши їх до деякої базової величини. Якою буде ця величина - поки неясно, але очевидно, що вона буде меншою за прожитковий мінімум, адже в іншому випадку "відв'язування" не має сенсу.

Експерти не сумніваються, що подібне нововведення призведе до зниження виплат.

- відв'язку пенсій від прожиткового мінімуму дасть можливість уряду істотно урізати виплати громадянам, які не мають достатнього пенсійного стажу, - зазначив економіст Владислав Банків. - Хоча більш справедливим було б обмежити максимальний розмір пенсій, що виплачуються із солідарної системи, оскільки зараз різниця там становить десятки разів.

В результаті відв'язування пенсій від прожиткового мінімуму, бюджетні виплати скоротяться, але, продовжує експерт, не можна сказати, що це буде однозначно вигідно для економіки.

- В теорії зниження соціальних виплат - це зменшення навантаження на бюджет, і в цьому ми бачимо плюс, - пояснює Банків. - З іншого боку, обмеження будь-яких виплат однозначно призводить до зменшення платоспроможного попиту. Коли гроші спрямовують кінцевим споживачам, вони все одно працюють на економіку, причому не один раз, оскільки стимулюють подальше споживання. Той же пенсіонер, отримавши пенсію, несе свої гроші в магазин, господар магазину, в свою чергу, на отримані гроші купує товар на базі, база - у виробника, і на кожному етапі створюється додаткова вартість. Негативний момент полягає ще і в тому, що, якщо розглядати конкретну ситуацію в нашій країні, зниження соціальних виплат не призведе, наприклад, до зменшення податкового навантаження на бізнес. Практика показує, що гроші не "вивільняться", а, швидше за все, будуть вкрадені, і в цьому немає ніякого позитиву. Краще б пенсіонери витратили ці гроші на споживання, а не їх яким-небудь чином "розпиляють" з бюджету.

У тому, що ніякої вигоди ні економіці, ні, тим більше, самим пенсіонерам від запропонованого нововведення не буде, впевнений і експерт інституту GROWFORD Олексій Кущ.

- Це просто збереження гарної міни при поганій грі, - говорить Кущ. - Нова влада йшла на вибори, обіцяючи, що виплат в країні нижче прожиткового мінімуму не буде, а практика розриву між бюджетним і реальним показниками прожиткового мінімуму буде припинена. На ділі ми побачили повторення політики минулих років: декларативний прожитковий мінімум в 4,2 тис. грн, "бюджетний" на рівні 2 тис. грн. плюс обіцянка зрівняти показники років через п'ять, якщо економіка буде зростати. І щоб позбутися від даного когнітивного дисонансу, влада вирішила відв'язати від прожиткового мінімуму соціальні виплати, в тому числі і пенсії, замінивши його на якийсь "сурогатний показник на кшталт неоподатковуваного мінімуму.

Так що, резюмував експерт, якщо колишню владу постійно критикували за невідповідність прожиткового мінімуму реальним стандартам життя, то тепер на це можна буде легко заперечити, що ніхто і не говорить, що за ці гроші можна прожити. Це зовсім не реальний прожитковий мінімум, а база для технічних бюджетних розрахунків, як той же неоподатковуваний мінімум, який вже давно втратив зв'язок з реальністю.