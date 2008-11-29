Секс, гроші, Джокер: хто і навіщо розвалює "Слугу народу"

Серія нескінченних скандалів може бути націлена на розпуск Ради.

Осінь у Верховній Раді видалася не нудною. Скандали спалахували один за іншим, як на комунальній кухні. Тут вам і секс, і гроші, і змови, і темне минуле. Обиватель навіть втомився від великої кількості гострих новин, щопосипалися на голову, де і заплутатися можна - у кого який паспорт і хто кому Джокер. Політологи радять запастися попкорном: ми можемо спостерігати лише початок великої гри, яку добре продумали наперед.

Зав'язкою послужили знімки листування нардепа Богдана Яременка з дівчинкою по виклику під час засідання Ради. І можна було б порахувати це випадковою журналісткою удачею, якщо б не вискочив таємничий Джокер, спритно представився генеральним прокурором. Цей же персонаж охмурив колегу Яременко по парламенту - відомого ресторатора Миколи Тищенка, довідавшись у того правду-матку про чвари всередині "Слуги народу". А потім розвів депутата Михайла Радуцького на розмову про зарплати в конвертах для парламентаріїв.

Щоб публіка не розслаблялася, в інтернет виклали "плівки Полякова" (депутата Антона Полякова), де записані переговори "слуги народу" Юрія Корявченкова (Юзик з "95 кварталу") з поліцейськими з Кривого Рогу. Йшлося про політичний "дах" для різних нехороших витівок і ігровий бізнес.

Маслечка в багаття підлив колишній наш обранець Ігор Мосійчук, який повідомив, що один з "слуг" - Роман Іванісов в минулому судимий за зґвалтування неповнолітньої. Тут вже навіть президент, який зберігав мовчання, вибухнув гнівом і погрозами.

Вишенькою на торті можна вважати скандал навколо можливого отримання депутатами хабара в $ 30 000 за потрібне голосування, після чого довелося влаштовувати тричі шоу з поліграфом. І по дрібницях - американське громадянство Давида Арахамія.

Всі ці хайпи склалися один до одного, як карти в пасьянсі, всього за місяць. Люди, які знаються на підступи політики, категорично не вірять в збіг.

Сьогодні тільки дуже далека від прогресу і кримінального чтива людина може повірити, що Джокер - ентузіаст-одинак. Припустимо, дублювати номер того ж Рябошапки можна за допомогою якоїсь хитрої комп'ютерної програми. Але щоб копіювати манеру листування, її потрібно знати.

- Діяла група людей, яким була поставлена конкретна мета, - вважає політолог Олексій Якубін. - Не виключаю, що певні політичні або фінансові групи збирають на представників нової влади інформацію - будь-яку, аж до звичайних слабкостей, щоб розуміти, на чому можна грати. А скандали влаштовують, щоб промацати реакцію депутатів і президента на компромат.

Також політолог зазначає, що "слуги", які дружно прийшли до влади в реальності діляться на групи і підгрупи, які воюють один з одним. З одного боку - за інтереси підтримують своїх олігархів, з іншого - за близькість до президента. Ну от як на комунальній кухні підсипають в каструльку сусідові то сіль в компот, то цукор в борщ.

- Також відбувається боротьба за контроль над фракцією, - говорить Олексій Якубін.

Політтехнолог Олег Постернак впевнений, що ми стали свідками потужної, добре спланованою і організованою інформаційної кампанії, яка тільки починається. Нові відкриття - попереду.

- Мої джерела свідчать, що співробітники спецслужб, приватні детективні агентства були включені в збір інформації про депутатів - їхні зв'язки, контакти, минуле та сьогодення. Адже ніхто не без гріха, - каже Олег Постернак. - Хочу звернути увагу на такий момент: при тому, що у нас прийнято критикувати СБУ, я впевнений - служба має достатньо технічних засобів, щоб з'ясувати, хто такий Джокер. Будь пранкери неугодні, вже б відрапортували про викриття. Але СБУ мовчить, і це наводить на пошук версій.

Так хто може стояти за скандалами?

1. Офіс президента. Депутатів пресують і залякують, щоб зменшити вплив олігархічних груп на частину парламенту.

2. Спецслужба сусідів. Росія може бути зацікавлена в тому, щоб компроматом розмивати парламентську владу. Відомо, що скандально відомі пранкери Вован і Лексус діяли за підтримки ФСБ.

3. Політичні конкуренти. Витрушувати брудну білизну з комода "слуг" може нинішня опозиція, щоб відвернути від них електорат.

До чого це може привести

Як мінімум - до ослаблення коаліції. Автор "плівок" свого імені Антон Поляков і Анна Скороход вже вийшли з фракції, на час перевірки інформації про судимості покинув її Роман Іванісов. Якщо розкрутку компроматів будуть продовжувати, армія "слуг" порідшає.

- Якщо в більшості залишиться критична маса, доведеться звертатися до інших партій і йти їм на поступки, - каже Олег Постернак. - Швидше за все це буде "Голос". Олігархічні групи, які його підтримують, в цьому зацікавлені.

Як максимум - до розпуску парламенту і дострокових виборів.

Зеленський не дарма висловлює такі загрози, - вважає політолог. - Він може їх здійснити.

В очах електорату ситуація може виглядати наступним чином: парламент приймає непопулярні закони (або не вживає необхідних), грузне в скандалах, чварах, тобто не виправдовує народну довіру і довіру самого Зеленського до колишніх соратників. Президент оголошує перезавантаження, розпускає Раду і знову виявляється на білому коні.