7 признаков хорошо приготовленного кофе

Приходя в кофейню или проводя приготовление кофе дома, мы хотим получить вкусный и полезный напиток. К сожалению, от риска получения некачественного кофе застрахованы только владельцы капсульных кофемашин. И то, только те, которые используют оригинальные контейнеры. Вставил капсулу в кофемашину, нажал рычаг и наслаждайся вкусным напитком через несколько секунд. Но, что делать тем, кто варит сам? Существует несколько признаков того, что кофе удался.

Насыщенный глубокий вкус

Глубина вкуса – важный показатель качественного кофе. Чтобы получить такой напиток, нужно использовать свежие зерна, выбрать правильный помол и технику приготовления. Для рожковой ручной кофеварки оптимален средний помол. Только так измельченные зерна смогут отдать весь свой вкус и аромат.

Кофе, приготовленный из старых зерен, будет обладать «плоским» вкусом. Все дело в том, что все ароматизаторы и другие вещества, отвечающие за вкус, из такого продукта удалятся. Полезных веществ в напитке будет тоже немного.

С пенкой или без

Пенка – это атрибут хорошего эспрессо из итальянских марок темной обжарки. В большинстве других случаев пенка указывает на не самую правильную технологию приготовления кофе. Но тут нужно учесть еще и то, что речь идет именно о кофейной, а не молочной пенке. При заказе капучино или латте пенка является обязательным атрибутом.

«Лишняя» вода

Каждый кофейный напиток отличается своим соотношением воды и кофе. Если воды будет больше, то напиток не сможет раскрыться всеми сторонами своего вкуса. Недостаток воды приведет к тому, что горечь затмит вкусовые качества и напиток покажется невкусным.

Еще раз о вкусе

Раскрыться кофе помогает правильная технология приготовления. Не каждый купаж можно использовать в автоматической или роковой кофеварке. Есть такие сорта, которые раскрываются только при приготовлении напитка в турке или френч-прессе.

Неправильно выбранная температура

Эспрессо готовиться в специальных машинах, где вода нагревается до 90 градусов и пропускается под давлением через кофейную гущу. Если вода будет больше или меньше этой температуры, то кофе не раскроет нужный вкус. Это также скажется на его качестве и неповторимом аромате.

Больше или меньше молока в капучино

Любите молочные разновидности кофе? При приготовлении капучино нужно создать паритет эспрессо и молока. Преимущество одного или другого продукта приведет к дисбалансу. Также обратите внимание на поверхность напитка. Крупные рыхлые пузыри, а также сгустки молока, указывают на то, что напиток не удался.

Наличие «лишних» ароматов и вкусов

Кофейные зерна хорошо впитывает посторонние запахи. Неправильное хранение зерен приводит к тому, что они «обогащаются» новыми ароматами. Которые при приготовлении попадают в напиток, делая его не очень вкусным. Чтобы исключить это, храните зерна в герметичных пакетах. Перед приготовлением напитка перемелите небольшую часть, которую сможете использовать за один раз.

Кофе – это уникальный напиток, который должен понравиться тому, кто его употребляет. Любите пенку – готовьте с ней. Используйте те сорта и технологии приготовления, которые вам нравятся. Если не хотите тратить время, но любите кофе – купите капсульную кофемашину. Идеальный вариант для офиса или дома. Любите все делать самостоятельно? Обратите внимание на рожковые кофеварки. Отличный вариант для тех, кто считает приготовление кофе настоящим ритуалом. Варьируя количество смеси и уровень воды можно приготовить вкусный и «правильный» напиток.