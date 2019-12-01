Банкротство физических лиц в Украине

В Украине физическим лицам разрешили становиться банкротами. Для прохождения данной процедуры необходимо соблюдение нескольких условий, и она предусматривает некоторые негативные последствия.

В октябре 2019 года в Украине начал действовать новый кодекс о банкротстве. Его основным нововведением является возможность физических лиц становиться банкротами.

Что означает для физлица банкротство

Статус банкрота является официальным подтверждением неспособности физического лица выполнять свои обязательства перед кредиторами. Он подтверждает тот факт, что должник не способен погасить свою задолженность никаким другим способом, кроме как через ликвидационную процедуру.

Банкротство позволяет гражданину решить проблемы со старыми долгами, так как после реализации всего имущества кредитор больше не может ничего требовать, даже несмотря на неудовлетворение всех своих запросов.

До появления нового кодекса, украинцы не могли признать себя неплатежеспособными, поэтому при появлении задолженности они попадали в черный список банка и вынуждены были искать организации, которые выдают кредит с черным списком. Получение статуса банкрота помогает “сохранить лицо”, хотя и имеет некоторые негативные последствия.

Кто может стать банкротом

Статус банкрота получит каждый гражданин со следующими обстоятельствами:

сумма долга превышает 30 минимальных зарплат (в ноябре 2019 года это 125 190 гривен). Задолженность не обязательно должна быть перед одним кредитором — их может быть несколько;

больше 50% месячного платежа не выплачивается уже более 2-х месяцев;

отсутствует имущество, подлежащее взысканию;

существуют предпосылки к неплатежеспособности. В данном случае должник должен представить доказательства.

Положить начало процедуре банкротства разрешается только должнику, его кредиторам такого права не предоставили. Статус банкрота не освобождает от уплаты алиментов и возмещения вреда, нанесенного здоровью другого физлица.

Суд не признает физическое лицо банкротом, если:

его объявили банкротом в течение последних пяти лет;

он пытался избежать возврата задолженности путем приобретения и регистрации имущества на других членов семьи;

привлекался к ответственности за действия, связанные с неплатежеспособностью;

указал неправильную/недостоверную информацию в декларации;

не может погасить валютный кредит, в залоге которого квартира или дом, являющиеся единственным жильем должника.

Как получают статус банкрота

Для запуска процедуры банкротства украинцам следует обращаться в хозяйственный суд с полным пакетом документов, подтверждающих его неплатежеспособность. После приема заявления сторонам дается 120 дней на то, чтобы они договорились о реструктуризации долга. На это время выплата кредита приостанавливается, заемщик освобождается от уплаты ежемесячных платежей и ему прекращают насчитывать штрафы и пени за несоблюдение условий кредитного договора.

Если за 120 дней сторонам не удалось договориться, то должника признают банкротом и переходят к ликвидационной процедуре. Долг погашается за счет реализации имущества, которое дороже 10 минимальных зарплат. На семью разрешается оставить один холодильник, телевизор, компьютер и количество телефонов, совпадающее с количеством членов семьи.

Не попадает под реализацию и единственное место проживание семьи, но с одной оговоркой, что его площадь менее 60 квадратных метров для квартиры и 120 квадратных метров для дома. Жилплощадь большего размера оставят семье, если на каждого ее члена приходится менее 13,65 квадратных метра. Остатки долга, которые не удалось погасить за счет продажи имущества, списываются.

Последствия инициализации банкротства для физического лица

Гражданин, получивший статус банкрота, столкнется с такими трудностями:

ограничение на выезд за границу;

на протяжении пяти лет при заключении некоторых соглашений (например, получении нового кредита) необходимо в письменном виде сообщать о своем статусе;

лишение безупречной деловой репутации на три года.

Как с помощью банкротства не выплачивать кредит

Граждане, не имеющие в собственности ценных вещей, могут воспользоваться процедурой банкротства, чтобы избежать выполнения кредитных обязательств. Однако существует несколько “но”. Во-первых, это не бесплатная процедура: следует заранее оплатить работу арбитражного управляющего, оцениваемую в 15 прожиточных минимумов (на 01.12.2019 – 30 405 грн) и судебный сбор (на 01.12.2019 – 20 270 грн). Во-вторых, она не освобождает от оплаты валютной ипотеки. В-третьих, вам откажут в банкротстве, если вы не выполнили условия или представили суду недостоверную информацию.