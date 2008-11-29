Сколіоз: профілактика, лікування

Сколіоз або просто бічне викривлення хребта в даний час зустрічається повсюдно. Дітлахи, вперше сівши за парту, часто опускають плечі і з часом хребет залишається в такому положенні. Група ризику - це як раз діти у віці від 6 років.

Сколіоз далеко не завжди можна розпізнати на ранній стадії – так як зміни починаються не помітно. Часто люди звертають на них увагу тільки з початком болю в спині або спостерігаючи погіршення постави.

Причини розвитку сколіозу:

захворювання вражає дітей від 6 до 17 років, тобто в період активного росту, коли хребет особливо схильний до змін;

малорухливий спосіб життя;

заняття деякими видами спорту, де не потрібне рівне навантаження на обидві руки;

спадковість;

асиметрія довжини ніг;

погана постава;

м'язова слабкість;

наслідки травми.

Як розпізнати сколіоз? Симптоматика

Симптоматика захворювання безпосередньо залежить від ступеня розвитку сколіозу. Наприклад, захворювання на першому ступені розвитку людина без спеціальної підготовки розпізнати не зможе, і не дивно, що сам хворий часто не підозрює про наявність у нього захворювання. Втім, якщо знати, де шукати, то виявити можна. Основні ознаки: незначний скіс таза, асиметрія плечей, з'являється якась сутулість. Потрібно зробити застереження, що без детального розгляду ці ознаки вловити не просто.

Сколіоз другого ступеня пропустити вже складніше - симптоматика виражена яскравіше, ніж при першого ступеня. Ясніше проглядається скошування талії і шиї в одну сторону. При зміні положення тіла викривлення залишаються незмінними.

Третя ступінь сколіозу вже кидається в очі. Випирають передні реберні дуги, ослаблені м'язи живота в результаті чого він як би вивалюється.

Четверта ступінь захворювання супроводжується значною деформацією хребта, утворюється реберний горб, порушується робота серця і легенів. Хвороба схильна до швидкого розвитку без отримання адекватного лікування. При своєчасному негайному зверненні до фахівця ситуацію можна виправити аж до повного одужання. Але можливість така є тільки поки не закінчено розвиток хребетного стовпа.

Профілактика сколіозу

Як і при більшості захворювань, сколіоз простіше попередити - лікування довге і виснажливе, а профілактика зовсім не складна. Отже, для початку потрібно правильно організувати свій день - в ньому обов'язково має знайтися час для щоденних прогулянок. Сидяча робота? Не біда! Можна кожну годину - півтори вставати і розминатися. По-можливості, замінити м'який матрац на більш жорсткий, це потрібно для того, щоб під час сну не провисав хребет. Потрібно займатися спортом - мова йде не про підготовку до олімпійських ігор - досить буде лікувальної фізкультури. Крім усього іншого, необхідно дотримуватися якогось балансу між працею, роботою і відпочинком.

Лікування сколіозу

Адекватне лікування призначається лікарем після встановлення стадії захворювання. Початкова мета - зупинити перебіг хвороби, потім виправити вже отримані в результаті хвороби порушення. Будь-які лікувальні практики можна розділити на три ключові етапи: вплив на викривлення, випрямлення і зафіксовані результати. Перші два етапи лікують просто - масажем і ЛФК. Тривалість лікування залежить від стадії, в якій знаходиться захворювання.

Третій етап найтриваліший. Найчастіше після випрямлення хребта хворі розслабляються і не вважають за потрібне продовжувати лікування. Це найчастіша помилка, адже для того щоб зафіксувати отриманий результат, необхідно тривалий час займатися зміцненням м'язів спини. Не слід припиняти сеанси масажу і заняття лікувальною фізкультурою після досягнення бажаного результату, адже в такому випадку може пройти даремно все отримане раніше лікування.

В деякий випадках лікар може призначити корекційний бандаж.

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Лікувальна фізкультура при сколіозі

Хоча комплекс вправ підбирається лікарем індивідуально для кожного конкретного випадку, заняття проходять за стандартною схемою - змінюються лише вправи, які допомагають досягти тієї чи іншої мети.

Підготовка - вправи спрямовані на зняття напруги з хребта: