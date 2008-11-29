Трамп обвалив світові фондові ринки заявою про угоду з Китаєм після виборів 2020 року

Ринки акцій багатьох країн світу впали після заяви президента США про можливе перенесення укладення торговельної угоди з Китаєм на період після президентських виборів в США в 2020 р.

Помірно негативна динаміка на світових ринках у вівторок змінилася більш серйозним падінням котирувань і втечею від ризику після нової заяви американського президента з приводу невизначених перспектив укладення торговельної угоди з Китаєм.

Фондові індекси США у вівторок на відкритті торгів знизилися більш ніж на 1%, в Європі британський FTSE 100 впав на 1,8%, французький CAC 40 втратив 1%.

Ф'ючерси на золото на Нью-Йоркській товарній біржі виросли на 1%, при цьому ознаки втечі від ризику також явно спостерігалися на борговому ринку, де було відзначено зниження доходностей держоблігацій багатьох країн світу.

Приводом для загострення негативних настроїв стала заява Трампа, яка прозвучала в Лондоні в ході його спільної прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Крім чергових, не підкріплених будь-якими фактами коментарів про те, наскільки "добре" у США нібито йдуть справи з Китаєм в даний час, а також про те, як Китай випробував "найгірший рік за 57 років", американський президент заявив про те , що висновок торговельної угоди з КНР може відбутися після майбутніх президентських виборів в США.

Наступні президентські вибори в США пройдуть на початку листопада 2020 г. Для світової економіки відсутність торгової угоди з Китаєм, а також можливе загострення торгової війни між США і КНР протягом наступних 12 місяців означатимуть ще більш серйозне погіршення інвестиційного клімату через тривале збереження даної невизначеності.

Ряд експертів раніше вже виступали з прогнозами про те, що адміністрація США буде намагатися робити вигляд, що торговельна угода наближається, за відсутності будь-якого реального прогресу.

Як відзначалося раніше в лютому 2019 р старший стратег керуючої компанії Nordea Asset Management Себастьєн Галі в інтерв'ю телеканалу CNBC заявив про те, що США і Китай в кінці цього року можуть укласти тимчасове торгове "перемир'я", але при цьому влада КНР "буде намагатися тягнути час", і повноцінна торгова угода не буде укладена, поки в США в листопаді 2020 р не пройдуть нові президентські вибори.