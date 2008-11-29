Кабмін затвердив перехід на електронні трудові книжки

Тепер законопроект повинні підтримати народні депутати.

Кабінет міністрів України 27 листопада підтримала ініціативу Міністерства соціальної політики замінити паперові трудові книжки на електронні аналоги. Про це в Facebook повідомили глава Мінсоцполітики Юлія Соколовська та міністр економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов.

- Сьогодні Мінсоц внесло і Кабмін затвердив проект змін до всіх законів, де трудова книжка була основним документом про трудову діяльність людини. Залишилося проголосувати у Верховній Раді, - написав Милованов.

Завдяки нововведенню працівники при прийомі на роботу можуть не подавати трудову книжку - записи в паперовий аналог будуть вноситься за їхнім бажанням. Вся інформація, яка була в паперовому документі буде доступна в електронній формі в Держреєстрі загальнообов'язкового соцстрахування. Його веде Пенсійний фонд.

- Працівники не повинні будуть продовжувати радянську практику збору купи довідок для підтвердження трудового стажу, якщо втратили книжку. Пенсії та соціальні виплати поступово стануть призначатися автоматично без зайвої бюрократії, - зазначила Соколовська.

За її словами е-версія трудової книжки зменшить навантаження на роботодавців (спроститься пошук і оформлення людей на роботу) і самозайнятих працівників (ФОП). Крім того, в кілька кліків за допомогою електронного підпису можна буде отримати виписку в е-кабінеті Пенсійного фонду і не боятися втратити трудову книжку.

- Працівники будуть впевнені, що дані завжди надійно захищені, а недобросовісний роботодавець їх не спотворить, - підкреслила глава Мінсоцполітики.

У відомстві також зазначають, що все продумано: у роботодавців буде доступ тільки до інформації про тих людей, які у них працюють, а у працівників - виключно до даних про себе.

В Україні про скасування трудових книжок заговорили в 2015 році, коли Кабмін запропонував Раді замінити трудові книжки електронними записами. У Міністерстві економіки неодноразово повторювали, що вже існує єдина база даних. У ній є вся інформація про офіційне працевлаштування українців, починаючи з 2000 року - інформація в трудовій книжці просто дублює ці дані. Тому в 2017 році обіцяли запустити електронну трудову книжку.

Вкотре про перехід на електронні трудові книжки в уряді заговорили на початку жовтня. За словами міністра Кабміну Дмитра Дубілета, технічно скасувати паперові аналоги цього документа можна до кінця 2019 року.