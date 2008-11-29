Що буде з тарифами після Нового року

Схоже, українців готують до нового підвищення цін на послуги ЖКГ.

Влітку цього року уряд Гройсмана зробив виборцям черговий подарунок, обмеживши тариф на опалення на рівні 1400 грн за гігакалорію, або 35,21 грн за 1 кв. м опалювальної площі. Пояснили тоді таке рішення тим, що ціна на газ істотно знизилася і існуючий тариф покривав усі витрати тепловиків. Однак уряд Гончарука скасував цю постанову. Мовляв, щоб ми з вами не замерзли, потрібно платити більше. Інакше цілі міста відключать від газу, так як за існуючими цінами постачати його невигідно.

Загалом, очікувати взимку дешевих платіжок не варто. Опалення буде коштувати на рівні минулого року. І це незважаючи на те, що газ істотно подешевшав.

Другий неприємний сюрприз українці отримають "під ялинку". З 1 січня скасують спеціальні зобов'язання "Нафтогазу" (ПСО), і тариф на газ стане ринковим.

З січня ціна газу для населення і підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) стає ринковою. Вона визначається як середнє арифметичне за ціною для промисловості, - сказав Максим Рабинович, директор ТОВ "Газопостачальна компанія" НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, зараз діють декілька постанов Кабміну, які регулюють вартість газу для населення і підприємств ТКЕ. Якщо ціна на ринку нижче 8550 грн за тисячу кубометрів, то діє мінімальне значення з варіантів формування цін на паливо - ціна імпортного газу, ціна на біржі і т.п. Якщо ж ринкова ціна виросте понад цієї суми, то її обмежать на рівні 8550 грн. З нового року останнє обмеження скасують.

Правда, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заспокоює громадян і каже, що ціна на природний газ для населення в першому кварталі 2020 року буде нижче рівня минулого року, тобто 8,55 тис. Грн / тис. куб. м.

"Я думаю, що уряд забезпечить в першому кварталі 2020 року ціну на газ нижче, ніж ціна в першому кварталі 2019 року, і це важливо, тому що у нас може припинитися транзит газу", - сказав Оржель.

По суті, заява міністра говорить про те, що підвищувати тарифи на опалення не повинні. Адже газ для підприємств ТКЕ в цьому році коштує дешевше, ніж в минулому опалювальному сезоні. Однак ряд місцевих комунальних підприємств вже підвищили тариф для населення. Наприклад, в Києві середня ціна гігакалорії зросла до 1654 грн. І хоча платіжки людям ще не приходили, такий тариф зараз вказано на сайті "Київтеплоенерго".

- Тариф на опалення підвищили на 25,5%, - констатує енергетичний експерт Дмитро Марунич. - І це при тому, що протягом півроку реальна вхідна ціна газу для "Київтеплоенерго" була майже на 30% нижче тієї, за якою розраховувався попередній тариф на тепло. Вона і в листопаді залишається нижче.

В уряді кажуть: зараз ціна на тепло становить близько 1800 грн за гігакалорію. Швидше за все, більшість місцевих ТКЕ підтягнуть свій тариф до цієї цифри. Ну а що буде далі, передбачити не важко. При зростанні цін на газ місцева влада почне підвищувати тарифи на опалення.

Пільговий тариф на електрику скасують?

Паралельно з цими нововведеннями депутати і чиновники обговорюють можливість скасування пільгового тарифу на перші 100 кВт-год електроенергії на місяць. Глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус розповів, що енергогенеруючі компанії вже пропонують підвищувати тарифи для населення з нового року: на перші 100 кВт-год - з 90 коп. до 1,68 грн за кВт-год, від 100 до 500 кВт-год - 1,68 грн., а на все, що вище 500 кВт-год, - до 2,88 грн за кВт-год. Додатково вартість електроенергії повинна рости по 25% в наступні роки.

За розрахунками Геруса, таке підвищення принесло б енергогенеруючим компаніям близько 12,8 млрд грн в рік. При цьому, на його думку, підвищення тарифів можна було б обговорювати, якби воно було викликано поліпшенням мережі, підвищенням якості послуг для споживачів, надійності енергосистеми або синхронізацією з Європою.

І хоча депутат розкритикував такі ініціативи, як бачимо, пробна куля непопулярної реформи вже запущена. Тепер багато що залежить від реакції з боку обивателя. Нескладно підрахувати, що всі абоненти, які зараз використовують пільгову ціну кіловата на місяць, будуть змушені щомісяця переплачувати мінімум 78 грн, або 936 грн на рік.