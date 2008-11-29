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Инвестиционная привлекательность недвижимости в ЖК «Бестужевские Сады»
Харьков седьмой по величине город в Украине, здесь живет около 1,5 млн человек и с каждым днем это число растет. Увеличиваются семьи, приезжают новые жители с других уголков страны. Очень нелегко найти свой новый дом на рынке недвижимости и тем, кто продает вторичное жилье, чтобы купить новую квартиру. Только в 2019 насчитывается около 100 районов новостроек, легко потеряться в этом разнообразие и выбрать комфортное место для жизни на долгие годы. Главная цель застройщика продать свой жилой комплекс, и не раскрывать информацию об объектах. О максимальных выгодных условиях приобретения нового жилья, о плюсах и минусах можно новостроек еще до выхода в продажу узнать здесь https://www.bestujevskie-sady.kharkov.ua/.
ЖК «Бестужевские Сады» предлагает:
Строительство выполнено их кирпича с утепленными фасадами, сохранение тепла в домах гарантировано. В квартирах подведены все коммуникации, электричество, интернет, установлены пластиковые окна и бронированные двери.
Большое преимущество комплекса - удобная транспортная доступность (м. «Защитников Украины», «Киевская», «им.Барабашова»). ЖК окружает развитая социальная инфраструктура. В шаговой доступности продуктовые магазины, школы, гимназия, детские сады, поликлиника, гипермаркет "Рост", ТРЦ «Французский бульвар», самая большая торговая площадка "Барабашова".
ЖК "Бестужевские Сады":
Жилье введено в эксплуатацию. Уже около 100 семей закончили ремонт и полностью освоились в своих новых домах. Ежедневная продажа составляет 3-4 квартиры. ЖК Бестужевские сады это готовое новое жилище по доступным ценам, благоустроенная территория с игровыми и спортивными площадками для детей и взрослых, а также подземным паркингом с прямым доступом из легковой группы авто, охраняемая территория 24 часа в сутки. Нашим клиентам предлагается поучаствовать в акции, приобрести скидку из специальной корзины на 5%,7%,10%, а также возможны услуги кредитования в различных банках. Узнав о особенностях вложений в недвижимость https://www.bestujevskie-sady.kharkov.ua/v-chem-osobennosti-vlozhenij-v-nedvizhimost/, можно говорить, что все это делает ЖК "Бестужевские Сады" привлекательной инвестицией и комфортным местом для жизни и отдыха вей семьи.
Каждый клиент должен быть уверен в правильности своего выбора. Это невозможно сделать, не увидев район своими глазами. Демонстраторы отвезут клиентов на показ жилых комплексов. ЖК "Бестужевские Сады" отвечает за каждую проданную квартиру, клиенты ценят честность, открытость и сервис.
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