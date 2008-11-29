Гончарук ввів систему показників ефективності для глав ОДА

З 2020 року уряд вводить системну оцінку показників роботи губернаторів.

Той чиновник, який систематично не буде показувати результати - буде звільнений з посади. Про це під час селекторної наради з головами обласних держадміністрацій заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"У Програмі дій уряду ми чітко прописали, що побудуємо інтегровану систему оцінки ефективності роботи чиновників. Тому з 2020 ми вводимо системну оцінку показників роботи губернаторів. Вона буде показувати - хто працює на результат, а хто саботує роботу і потребує заміни", - зазначив голова правління.

За його словами, для оцінки ефективності роботи чиновників, в Кабміні розробили систему оцінки ключових показників ефективності (KPI). Він також додав, що відповідний проект постанови Кабінету Міністрів "Про затвердження Порядку та Методики експериментального проведення моніторингу та оцінки ефективності губернаторів, Київської та Севастопольської МДА" вже підготовлений.

"Моніторинг та оцінка діяльності вивчатиме ефективність управлінської діяльності - губернаторів, виявляти проблемні питання розвитку регіону і причин їх виникнення, а також підвищувати ефективність управлінських рішень органів виконавчої влади", - пояснив прем'єр.

Він також додав, що оцінку проводитиме Секретаріат Кабінету Міністрів на підставі наявних даних державної статистики, інформації центральних органів виконавчої влади, МДА та інших джерел відкритих даних.

"Ми дамо можливість навчитися і отримати нові компетенції тим, хто цього хоче. Але якщо держслужбовець показує низькі результати і не хоче вчитися - йому доведеться розлучитися зі службою. Держпосади більше не будуть місцем, де працівник просто чекає пенсії і користується пільгами", - підсумував Олексій Гончарук.