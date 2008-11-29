Как скачать виртуальное казино «Космолот» и играть в игровые автоматы онлайн

Виртуальный игорный клуб Космолот – онлайн казино, которое предоставляет пользователям сети Интернет возможность играть в игровые автоматы, посетив сайт https://klub-azino777.co/. Это – государственная бестиражная лотерея, доступная совершеннолетним игрокам, распространенная в Украине. Она имеет государственную лицензию на осуществление игорной деятельности. Лотерея функционирует посредством приобретенных пользователями электронных билетов и имеет призовой фонд.

Скачать Космолот онлайн возможно на официальном ресурсе игорного клуба. Пользователям казино доступна мобильная версия, ничем не уступающая компьютерному аналогу.

Регистрация

Прежде чем стать членом клуба Космолот и получить возможность воспользоваться увлекательными автоматами виртуального казино, клиент должен пройти регистрацию и создать индивидуальный профиль на официальном сайте. Регистрация, занимающая несколько минут, осуществляется путем заполнения специальной формы онлайн. Посетителю следует ответить на указанные в форме вопросы, указать достоверные данные, касающиеся личности клиента, паспортные данные, дату рождения, адрес проживания, номер мобильного телефона. Таким образом, игрок создает собственный аккаунт, который в дальнейшем будет использоваться для пополнения счета и вывода выигранных средств.

Если пользователь предоставит недостоверную информацию, то у него могут возникнуть проблемы при проведении операций, таких как получение бонусов и вывод средств.

Если в процессе регистрации у клиента возникли проблемы, он вправе обратиться к сотрудникам круглосуточной службы поддержки, используя онлайн чат, электронную почту или звонок на указанный номер телефона.

Один пользователь может создать только один аккаунт на сайте виртуального казино Космолот. Попытка создания дублирующего профиля будет признана недействительной операцией.

Все данные, предоставляемые при регистрации, являются конфиденциальными и защищенными.

Чтобы принять участия в лотерее Космолот и приобрести электронный билет, пройдя процедуру регистрации, клиенту следует пополнить счет.

Сумма минимально взноса составляет 50 гривен, при выборе таких платежных систем, как Visa или Mastercard, Приват24, VodafonPay и ApplePay. При использовании терминалов для пополнения, GlobalPay или Globalmoney, минимальная сумма составляет 1 гривну.

Игры

Клуб Космолот имеет большой ассортимент лотоматов и электронных лотерей. Членам клуба предоставляется выгодная система бонусов. Демонстрационные версии игр дают возможность ознакомиться с игрой, набрать необходимый опыт. Использование демо-версий не предусматривает вложения собственных средств.

Космолот предоставляет широкое разнообразие простых, классических, давно полюбившихся слотов, а также новых современных игровых автоматов, имеющих качественную графику и сюжетную линию. Если пользователь выбирает игру на деньги, то на его счете должна присутствовать сумма, соответствующая размеру ставки.

Вывод средств

Для получения выигранных финансовые средства, клиенту необходимо заполнить заявку на вывод, которая должна быть одобрена службой безопасности казино. Обычно перевод осуществляется посредством той же платежной системы, которую клиент использовал для пополнения счета и занимает до нескольких суток.