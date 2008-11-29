Росія має намір легалізувати алмазний ринок в Африці

Росія, яка з 2020 року стане головою Кімберлійського процесу, буде домагатися повної легалізації обороту алмазів в Центрально-Африканською Республікою (ЦАР), заявив заступник міністра фінансів РФ Олексій Мойсеєв.

Обсяг нелегального видобутку алмазів в Центрально-Африканській Республіці (ЦАР) перевищує 300 тис.

Моїсеєв зазначив, що до введення санкцій в ЦАР офіційно видобувалося алмазів на 350 тис. карат на рік. "Зараз офіційна цифра по видобутку - 39 тис. карат. Це алмази, які йдуть через" зелені зони". Виникає питання - а що з рештою? Ми підозрюємо, що обсяги, які добувалися там до санкцій, продовжують видобуватимуться і зараз. Відповідно практично весь цей обсяг, тобто різниця між 350 тис. і 39 тис. карат, виявляється на світових ринках у вигляді контрабанди і ніяк не враховується Кімберлійським процесом. А виручені кошти знаходяться в розпорядженні злочинців", - заявив Моїсеєв.

За його словами, Росія в рамках головування в Кімберлійському процесі в наступному році буде пропонувати повернути видобуток в цій країні в легальне поле. "Механізм повинен бути вироблений з урядом Центрально-Африканської Республіки та робочою групою з моніторингу", - уточнив він.

ЦАР зараз знаходиться під міжнародними санкціями: в 2013 р була введена заборона на торгівлю алмазами, які там виробляють. Пізніше ембарго частково зняли: існують так звані "зелені зони", звідки дозволено експорт каменів. Але заборона як і раніше діє в "червоних зонах" - на півночі і сході, де територію контролюють антиурядові озброєні угруповання.

"Вважаємо, що діючі заборони, по-перше, несправедливі по відношенню до бідняків, у яких це єдиний спосіб заробити собі на прожиток. А по-друге, ми цими заборонами просто дискредитуємо Кімберлійський процес, відсікаючи від легального ринку велику кількість вироблених алмазів, що знаходяться в обороті ", - підкреслив заступник міністра. За його словами, алмази з "червоних зон" все одно так чи інакше потрапляють на ринок.

Кімберлійський процес - організація по боротьбі з тіньовим обігом алмазів на світовому ринку, яка об'єднує понад 80 країн. Організація була створена в 2000 р і названа по імені міста Кімберлі в ПАР, де пройшла перша конференція по боротьбі з так званими "кривавими алмазами", нелегально здобутими дорогоцінними каміннями, кошти від продажу яких спрямовуються на фінансування регіональних конфліктів і терористичних угруповань. Росія очолить цю організацію в 2020 р, а з 2019 р РФ вже є її віце-головою.

"Зараз історично так склалося, що одинадцять представників громадянського суспільства в рамках коаліції мають статус спостерігачів в Кімберлійському процесі. Це завжди одні й ті ж люди, вони часто афілійовані з якимись великими європейськими, американськими інститутами, але до їхньої думки всі прислухаються. Зрозуміло , що у багатьох країн-членів організації є привід до невдоволення, і ми хочемо також це питання розглянути ", - сказав Моїсеєв.

Крім країн-членів в Кімберлійському процесі беруть участь представники громадських організацій, які, за словами Моїсеєва, часто заявляють про порушення прав громадян в африканських країнах. "Давайте подивимося, чому їх так турбує ця тема? Може бути, тому, що хтось хоче обмежити надходження алмазів з цих країн на ринок?" - припустив він.

Першими, за словами Моїсеєва, на цю проблему звернули увагу ОАЕ, які очолювали організацію в 2016 р, а Росія вирішила підтримати цю ініціативу. "Потрібен прозорий механізм відбору представників громадянського суспільства. Необхідно прописати правило, виключає конфлікт інтересів", - заявив він.

Заступник міністра також зазначив, що зараз у організації немає чіткого визначення, в чому проявляється конфлікт інтересів і яка потрібна політика щодо його запобігання. "У зв'язку з цим ми представили проект відповідного адміністративного рішення "Про конфлікт інтересів ", який повністю розкриває поняття і вимоги про те, як його уникнути. На жаль, він гальмується нашими колегами з США і ЄС", - розповів Моісеєв.