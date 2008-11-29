В Україні не виплачують лікарняні та декретні

20 листопада 2019 року Фонд соціального страхування вимушено призупинив перерахування коштів для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам.

Як пояснили в самому Фонді, причина цілком прозаїчна: кошти, передбачені бюджетом на 2019 рік, вичерпалися.

- Згідно з чинним законодавством, Фонд не може перерахувати кошти за кожним з напрямків фінансування більше, ніж затверджено у бюджеті Фонду на 2019 й, прийнятому Кабміном, - прокоментував директор виконавчої дирекції Фонду Євген Баженков. - У напрямку матеріального забезпечення заплановані на рік витрати були вичерпані 19 листопада. Кошти на рахунках є, але з сьогоднішнього дня ми не маємо права їх перерахувати до внесення змін до річного бюджету.(

У Фонді стверджують, що їх бюджет на поточний рік, який подавався на затвердження Кабміну колишнім керівництвом Міністерства соціальної політики, був штучно занижений за видатками. Зокрема, кошти на лікарняні та декретні були закладені на рівні 2018 року, без урахування зростання середньої заробітної плати.

- Ситуація, що склалася унікальна навіть для нашого бардака: ми спостерігаємо повну відсутність взаємодії між Фондом та Мінсоцполітики, - зазначає експерт інституту GROWFORD Олексій Кущ. - Створюється враження, що Фонд спеціально довели до стану технічного дефолту, щоб найближчим часом внести законодавчі зміни та суттєво трансформувати його діяльність, передавши ресурси в пряме відання Кабміну. В проекті нового Трудового кодексу різко скорочується час оплачуваного лікарняного: 7-10 днів на рік, решту - за рахунок відпустки. Тобто відрахування до Фонду в структурі ЄСВ збережуться, сума оплачуваних страхових випадків скоротиться, а ресурси залишаться у чиновників.

Що стосується боргу, то, вважає Олексій Кущ, його заморозять.

У той же час, за словами Баженкова, фактично виплати припинені з бюрократичних причин. Глава фонду розповів, що зараз ведуться переговори з Міністерством соціальної політики, яке може подати проект внесення відповідних змін на затвердження Кабміну. Як тільки уряд прийме зміни, виплати будуть відновлені.

У тому, що заборгованість буде виплачена до кінця року, впевнений і економічний експерт Українського інституту майбутнього Данило Монін. За його словами, в листопаді-грудні буде проведено коректування держбюджету, що призведе до перекидання сум з одних держвидатків, які не виконуються і мають резерви (субвенція по дітях, інвалідам, субвенції по ЖКГ) в сторону інших соціальних виплат - Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування.