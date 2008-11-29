Економічна криза в Туреччині вдарила по добробуту населення

Добробут найбагатших громадян Туреччини стрімко падає на тлі зниження турецької ліри по відношенню до долара, економічного спаду і падіння цін на нерухомість.

Інститут статистики Туреччини поки не опублікував даних про нерівність доходів за 2019 г. Однак, згідно Global Wealth Report фінансового гіганта Credit Suisse, Туреччина стала однією з тих країн, яка в цьому році почала стрімко втрачати багатство, в основному через спад турецької ліри по відношенню до долара, що став причиною кризи в Туреччині, а також через зниження ВВП і цін на нерухомість, які формують основу багатства. Згідно зі звітом частка в загальному багатстві 1% найбільш забезпечених громадян Туреччини знизилася з 54% в 2018 р до 42,5%.

Дані про розподіл доходів і багатства допомагають зрозуміти соціальні та політичні умови в країні. І зміни в цих процесах за останні роки малюють картину того, що стоїть за політичними змінами в окремих країнах і на міжнародному рівні.

У багатьох країнах, у тому числі в Туреччині, дослідження нерівності доходів визначають, як щорічний національний доход, ВВП, розподіляється між соціальними групами на основі даних про те, що заробляють домогосподарства в різних категоріях, таких як заробітна плата, прибуток, відсотки і економічна рента . Інститут статистики Туреччини проводить щорічні дослідження нерівності доходів з 2002 р, раніше він проводив їх з більш тривалими інтервалами. Проте він не проводив досліджень щодо розподілу багатства, що належить приватним особам, цим займається Credit Suisse Research Institute в глобальному масштабі з 2010 р

Багатство визначається тим, чим володіють люди. Це їх фінансові активи: банківські депозити, акції, облігації, золото і ювелірні вироби, нерухоме майно, таке як земля, будівлі та квартири. Щороку добробут людини може збільшуватися за рахунок частки, яку вона отримує від загального доходу. Однак підвищення або зниження вартості його активів може збільшувати або зменшувати його добробут.

Дослідження Credit Suisse оцінює багатство країни в її власній валюті, потім конвертує його в долари США. Отже, на зміну добробуту впливає і курс місцевих валют по відношенню до долара.

Згідно з поточним звітом до 2019 р добробут фізичних осіб у всьому світі склав близько $ 361 трлн, в минулому році він становив $ 352 трлн. Найбільша частка припала на США (близько 30%), за ними йдуть Китай (18%), Японія (7%) і Німеччина, Великобританія і Франція (по 4% кожна). Іншими словами, дві третини світового багатства зосереджено в цих 6 країнах.

Розрив в розподілі світового багатства зростає тривожними темпами з початку тисячоліття. У 2019 р. 1% найбагатших людей світу належить 45% світового багатства. 5% на вершині світової піраміди володіють 70% всього багатства. 10% самим забезпеченим громадянам належить майже 82%, а переважна більшість (90%) володіє лише 18% світового багатства. Глобальний капіталізм щосили намагається впоратися з цією ситуацією, яку спровокувала світова криза 2008-2009 рр.

З $ 361 трлн, що становлять світове багатство, $ 1,35 трлн, або 0,37%, припадає на Туреччину. У 2018 році ця частка становила 0,45%.

Починаючи з 2003 р сплеск притоку іноземного капіталу в Туреччину сприяв зростанню економіки до 7%, почалося зростання доходів і добробуту в країні. Ця тенденція зростання, зосереджена на внутрішньому ринку і включає "міхур" на ринку нерухомості, перейшла в стагнацію і рецесію, коли сповільнилося і почав падати приплив іноземних коштів. З 2018 року національний дохід Туреччини скоротився, коли нерухомість знецінилася, а ліра завдала величезного удару по добробуту.

Згідно зі звітом Credit Suisse обсяг втраченого багатства Туреччини після кризи, що почалася в середині 2018 р склав $ 257 млрд за рік, аж до середини 2019 року, тобто національний дохід впав. Згідно з даними МВФ загальний ВВП Туреччини і ВВП на душу населення впали до $ 744 млрд і $ 8 960. Падіння турецької ліри на 20% за рік стало основною причиною втрати 16% багатства в поєднанні зі зниженням цін на нерухомість, на частку якої припадає три чверті багатства.

Чим обумовлена перевага нерухомості в тому, що стосується накопичення багатства в Туреччині? Політикою зростання "Партії справедливості і розвитку", що діє з 2002 року, яка ставила в пріоритет будівництво, особливо житлове будівництво та інші будівлі в багатому Стамбулі. Однак в 2018 і 2019 роки. ціни на житло виросли лише на 6% і 4%, значно нижче споживчої інфляції, що досягла 20% в 2018 р Цього року вона повинна скласти 12%. Все це означало серйозні руйнування в багатстві.

Згідно з даними Credit Suisse в 2018 р 10% найбільшим власникам капіталу в Туреччині належав 81% з $ 1,6 трлн у країні, частка найбагатших 5% і 1% становила 71% і 54% відповідно. В результаті втрати добробуту в розмірі $ 257 млрд на тлі триваючої кризи частка 10% найбільших компаній в 2019 р скоротилася до 70%, частка 1% найбільших компаній знизилася до 42,5%.

Відповідно Gini index в Туреччині - статистичний показник розподілу, який використовується для вимірювання економічної нерівності, - знизився до 79. У минулому році він перебував на позначці 87. Чим вище Gini index, тим вище нерівність. Відмітка 100 вважається найгіршим показником. Незважаючи на це очевидне поліпшення, рівень нерівності багатства Туреччини залишається одним з найвищих серед країн з економікою, що розвивається.

Зростаюча нерівність добробуту часто супроводжується посиленням нерівності в політичному статусі і влади. Нинішні розриви в добробуті на національному і на світовому рівнях призвели до зростання масових протестів і соціальних потрясінь у всьому світі, сприяли переходу від демократії до авторитаризму. Ті, хто відмовляється впоратися з проблемою нерівності, переходить до репресивних режимів, а не шукає рішення, що дозволяють впоратися з невдоволенням населення, підливаючи масло у вогонь глобальної напруженості і заворушень. Зараз світ щодня стрясають нові соціальні хвилювання. В результаті народжується абсолютно невизначене майбутнє.