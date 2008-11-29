Amazon переносить квантові обчислення в хмару

Amazon Web Services (AWS), хмарний підрозділ компанії Amazon, анонсував три ключові ініціативи в рамках плану по просуванню технологій квантових обчислень: сервіс Amazon Braket, Центр квантових обчислень AWS і програму AWS Quantum Solutions Lab.

Компанія Amazon оголосила про запуск нової послуги, яка зробить квантові обчислення доступними широкому колу розробників, вчених та дослідників. Не закуповуючи дорогого устаткування, клієнти сервісу Braket можуть тестувати алгоритми на емуляторі, а потім запускати їх на справжніх квантових системах.

Amazon Braket дозволяє не тільки вибирати з набору готові алгоритми, але і створювати власні квантові алгоритми з нуля. Повністю керований сервіс моделювання дає можливість перевірити реалізацію алгоритму, знайти і усунути помилки.

Щоб спростити розробку гібридних алгоритмів, що поєднують класичні і квантові завдання, Amazon Braket допомагає керувати класичними обчислювальними ресурсами та з'єднуватися з низькою затримкою з квантовим обладнанням. Передбачається, що Amazon Braket дасть можливість досліджувати квантові обчислення, оцінити їх потенціал і накопичити досвід в роботі з ними.

Свого квантового комп'ютера, однак, у Amazon немає: компанія надає можливість робити обчислення на потужностях партнерів компанії (D-Wave, IonQ і Rigetti). Кожна з цих компаній створює квантові комп'ютери різного типу.

"Новий сервіс призначений для того, щоб ви могли працювати з кубитами і квантовими ланцюгами. Ви можете створювати і тестувати свої схеми в середовищі, що моделюється, а потім запускати їх на реальному квантовому комп'ютері", - пояснюють в компанії Amazon. Крім того, Amazon готує до запуску власний "Центр квантових обчислень AWS", який розташовується недалеко від Каліфорнійського технологічного інституту і буде оснащений декількома квантовими комп'ютерами.

Центр квантових обчислень AWS дозволить зібрати експертів в цій галузі з Amazon, Каліфорнійського технологічного інституту (Caltech) і інших провідних академічних дослідницьких інститутів для спільної роботи з дослідження та розробки нових технологій.

Щоб допомогти організаціям впровадити Braket, Amazon сформувала консалтинговий підрозділ під назвою Quantum Solutions Lab. Він буде проводити семінари і надавати інші освітні ресурси.

Крім того, компанія почала створювати список "обраних" партнерів, які надаватимуть професійні послуги бізнесу, що бажає скористатися наявними можливостями квантових обчислень. У майбутньому кількість квантових комп'ютерів, доступ до яких здійснюється через Amazon Braket, буде збільшуватися.

Як зазначає видання SiliconANGLE, жодна з існуючих квантових систем поки не дозволяє запускати складні корпоративні програми. Зате вони надають компаніям корисне середовище для вивчення і пошуку варіантів використання квантових машин в великомасштабних промислових проектах.

Аналітична компанія PAC провела дослідження, яке показало готовність бізнесу до використання квантових обчислень для оптимізації робочих процесів. Як показало опитування, в умовах постійно зростаючого тиску все більше компаній розчаровуються низькими темпами розвитку квантових обчислень.

Незважаючи на те що квантові обчислення знаходяться на самому початку свого розвитку, вже зараз спостерігається потреба в потужних обчислювальних ресурсах, які нададуть нові розробки.

Схожу послугу - Azure Quantum - минулого місяця запустила Microsoft. А IBM в вересні оновила свою комерційну систему для квантових обчислень, збільшивши її продуктивність в два рази. У компанії заявляли, що Q Network - це найбільший універсальний квантовий комп'ютер, доступний користувачам ззовні.