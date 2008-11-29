Реформи і хвиля бруду проти влади

В Україні почалися справжні реформи, а ті, чиї корупційні інтереси вони зачіпають, всіляко опираються змінам.

Про це в своєму блозі на ЛІГА.net пише політолог Петро Олещук.

Він зазначає, що останнім часом Верховна Рада з ініціативи Президента прийняла ряд важливих законодавчих рішень. Зокрема, мова йде про зняття депутатської недоторканності, перезапуску НАПКА і початку роботи Вищого антикорупційного суду, повернення відповідальності за незаконне збагачення, встановлення покарання за прогули і "кнопкодавство" для депутатів тощо.

Є також прогрес в покаранні злочинців з числа старих політиків. У слідчому ізоляторі опинився нардеп Сергій Пашинський; Олег Гладковський і Ярослав Дубневич отримали запобіжний захід за схеми в оборонці і на залізниці відповідно. Крім того, зазначив політолог, постраждала схема одіозного Віктора Медведчука з ввезення скрапленого газу, яка процвітала при минулій владі. Також зроблений крок до закриття сумнозвісних "майданчиків Яценко" - парламент прийняв у першому читанні законопроект, який дозволить обходитися без посередників при передачі інформації в сфері оцінки нерухомості.

"Чи всім це подобається? Звичайно, не всім. І кожен із" скривджених "володіє серйозними ресурсами: політичними, інформаційними, ідеологічними. Звичайно, всі ці реформи - занадто мало, щоб дійсно змінити Україну. Більш глибокі реформи очікують нас попереду, але навіть нинішні перші кроки сильно скаламутили воду української політики, де всі скривджені вже формують "широку опозицію" і разом, забувши вчорашні конфлікти, єдиним фронтом намагаються зупинити зміни ", - зазначив Петро Олещук

Він також підкреслив, що справжніми реформами завжди хтось незадоволений, особливо в країні, де міцно вкоренилася корупція. У той же час політолог не виключає, що в подальшому противники реформ будуть роздмухувати ще більші скандали проти чинної влади.

"Сексуальні скандали в Раді? Так це тільки початок - скандалів буде більше, настільки серйозні ресурси задіяні", - вважає політолог.

"Реформи, яким всі аплодують, - це, швидше за все, не реформи, а їх імітація, тому що реформи не можуть не зачіпати інтересів. А ось те, що перетворює затхле болото політики в водоспад взаємних образ і звинувачень, мабуть, дійсно і є реформи. Як би хто не оцінював їх наслідки ", - підкреслив Петро Олещук.

Він також додав, що в українському суспільстві панує хибне уявлення про реформи як про щось хороше, але майже недосяжне. Так сталося тому, що раніше реформи проводили або для імітації діяльності, або щоб отримати черговий кредит МВФ. Тому поки не всі розуміють, що справжні зміни вже почалися.