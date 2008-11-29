Рада відклала запуск системи трансплантації органів на 2021 год

Законопроект підтримали 261 депутат.

Верховна Рада прийняла в першому читанні №2457 "Постанови про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині". За рішення проголосував 261 депутат. Про це повідомляється на сайті парламенту.

- Верховна рада в 1-му читанні схвалила законопроект, який усуне бюрократичні бар'єри для розвитку трансплантації. Маленький, але важливий крок України до європейської практики, яка дозволить рятувати в 3-4 рази більше життів завдяки пересадці органів або кісткового мозку, - написав у Twitter віце-прем'єр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

Відповідно до законопроекту, в Україні можуть створити координаційний центр з трансплантації, який замінить центральний орган виконавчої влади, який працює над реалізацією державної політики в сфері трансплантації.

Даний документ встановлює, що Державна інформаційна система супроводу трансплантації складається з Єдиної інформаційної системи трансплантації і Державної інформаційної системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин.

Також депутати встановили дедлайн для запуску трансплантації в Україні - не пізніше 1 січня 2021 року.

У лютому Верховна Рада прийняла законопроект №9461-д, який передбачає з 1 січня 2020 року обов'язкове використання Єдиної державної інформаційної системи трансплантації (ЕГІСТ). Інформацію про пацієнтів повинні вносити сімейні лікарі.

Згідно з документом, громадяни України повинні доводити до відома лікарів про своє бажання стати посмертними донорами, а лікар зобов'язаний зафіксувати в ЕГІСТ вирішення своїх пацієнтів.

Як зазначалося в законі, рішення про трансплантацію органів від неживої людини залишається за консиліумом лікарів установи, в якому планується операція.

Що стосується сімейної трансплантації, донорами для пересадки органів можуть стати двоюрідні брати і сестри, дядьки, тітки і племінники. Донорами кісткового мозку - повнорідні брати і сестри у віці до 18 років.