Митно-брокерські послуги при імпорті товарів

Багато товарів потрапляють на полиці українських магазинів з інших країн. Так, це практично не стосується продуктів харчування, але велика частина одягу, побутової техніки, автомобілів і інших промислових товарів їде з Європи або Китаю. І на полицях магазинів вони не матеріалізуються за допомогою телепортації, а доставляються компаніями, що займаються імпортом.

Популярність імпортних товарів

В Україні є багато проблем, які заважають швидкому розвитку промисловості та підвищенню якості виробленої продукції.

Споживач віддає перевагу імпортним товарам і з тієї простої причини, що вони стають дешевшими вітчизняних. Краще і до того ж більш доступні, вітчизняні товари хорошим співвідношенням ціни і якості похвалитися не можуть.

Все, що зроблено за кордоном, асоціюється з якістю. Єдиний виняток становить китайська продукція, але і зараз вона починає обходити вітчизняну продукцію.

Не варто забувати і про те, що колись всі перспективні вчені і винахідники поїхали за кордон. Зараз рідко коли вдається винайти щось нове і корисне. Новинки в першу чергу з'являються за кордоном, а потім вже тільки на нашій батьківщині. Магазини, роблячи замовлення на закордонну продукцію, отримують новий зухвалий інтерес у споживачів.

Важливість якісного розгальмовування вантажів

Митне законодавство чітко нам говорить, що всі іноземні товари при переміщенні через митний кордон повинні бути задекларовані (виняток становлять товари фізичних осіб). Тобто імпортер, який ввозить товари повинен заповнити митну декларацію та сплатити всі належні митні платежі (мито, податки, акцизи і збори), а митний орган повинен зафіксувати в єдиній загальнодержавній системі факт ввезення цих товарів, їх вид і кількість, а також розмір коштів, що надійшли в бюджет. Цей комплекс заходів і називається розмитненням товарів.

Імпорт повинен і може бути виключно білим, легальним, і за останні кілька років Україна зробила серйозні заходи, для того щоб було тільки так, і домоглася значних успіхів у боротьбі з сірим і чорним імпортом. І сьогодні великі і середні компанії є в більшості своїй сумлінними імпортерами та платниками податків.

Зовнішньоекономічна діяльність, пов'язана з імпортом товарів в Україну, має складну систему нормативних актів, часом взаємовиключних або суперечать один одному. Додаткове сум'яття вносять заборони та обмеження антидемпінгового характеру, компенсаційні імпортні мита, передбачені окремими нормативними документами.

В основному імпорт товарів в Україну здійснюється за допомогою митних брокерів, які здатні мінімізувати витрати компанії-імпортера, максимально прискорити збір документів, забезпечити належне заповнення декларації і спростити митне оформлення вантажу.

Митний представник необхідний тим юридичним особам і індивідуальним підприємцям, які професійно займаються або планують займатися поставками товарів в Україну (імпорт) або поставками товарів за кордон (експорт). Якщо сказати простими словами, то митний представник надає митно-брокерські послуги та займається правильним оформленням документів, необхідних для проходження митниці (товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності, розрахунками платежів, декларуванням товарів і так далі).

Митно-брокерські послуги

Для митного оформлення вантажу необхідно зібрати великий пакет документів. До того ж власник товару при його оформленні може довго чекати своєї черги в тому випадку, якщо на митному пункті вантажі оформляють велика кількість імпортерів. Для того щоб зберегти час і свої нерви при розмитненні товару, власник може звернутися в спеціалізовані компанії. Вони допоможуть швидко і правильно оформити всі документи.

Компанія «УкрВіпСервіс» працює з 2011 року і здійснює свою діяльність у області митної справи і транспортної логістики, надаючи послуги з міжнародних перевезень та митного оформлення імпортерам та іншим учасникам зовнішньоекономічної діяльності. За час роботи компанія накопичила великий досвід у роботі з різними товарними групами — від одягу та взуття до устаткування важкої промисловості.

Кваліфіковані фахівці «УкрВіпСервіс»:

Регулярно відстежують зміни в законодавчій базі України, успішно впроваджуючи знання на практиці.

Знають, який пакет документів необхідний в кожному випадку: в залежності від специфіки діяльності фірми, особливостей товару, країни-виробника і кінцевого пункту призначення.

Мають уявлення про те, коли необхідне проведення обов'язкової експертизи.

Роками успішно практикують проходження всіх процедур, передбачених для митного оформлення імпорту.

Знають нюанси і «підводні камені» процесу, а також способи їх врегулювання в рамках чинного законодавства.

Обізнані про те, як скоротити терміни митного оформлення.

Завжди оцінюють ризики помилок і пропуску термінів. Тому прагнуть уникнути прорахунків, звести втрати до мінімуму і досягти позитивних результатів в максимально стислі терміни.

Можуть порахувати суму зборів, податків, обов'язкових платежів.

Самостійно оформити ввезення вантажів – цілком реально. Однак практика показує, що насправді це досить складно. Через некоректно підписані або відсутні документи, відсутність платежів або оплати інших зборів і т. д., процес проходження може зайняти кілька тижнів, а то й місяців. За цей час багато підприємств несуть суттєві матеріальні втрати. Особливо якщо мова йде про товар з обмеженим терміном придатності. Також це невигідно позначається на їх репутації серед іноземних партнерів.