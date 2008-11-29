МВФ не хоче, щоб "ПриватБанк" повертався Коломойському

У фонді зажадали від України прийняти закон про заборону повернення банків колишнім власникам.

МВФ висунув Україні нові вимоги, без виконання якого відмовляється давати кредит. Йдеться про прийняття закону, який би заборонив повернення банків колишнім власникам. Таким чином, МВФ намагається отримати гарантії, що Ігореві Коломойському не буде повернений Приватбанк.

Таким чином, виділення Україні грошей до Нового року залишається під питанням, адже на виконання цієї вимоги біля парламенту залишилося в цьому році всього два сесійні тижні.

Економісти не сумніваються: вимога МВФ дійсно направлена проти Ігоря Коломойського, хоча б тому, що інших бажаючих щось собі повернути просто немає.

- "Приват" - це не просто великий, а системоутворюючий банк, - зазначив в коментарі "КП" в Україні "економіст Владислав Банків. - З огляду на" вагу "цього банку, можна з упевненістю сказати: контроль над цим банком дає можливість впливати на процеси в економіці країни. Що стосується якоїсь особливої "нелюбові" МВФ до Коломойського, яка зараз активно обговорюється, то навряд чи про це варто говорити. у світі грошей немає любові або нелюбові, є партнери і конкуренти, зароблені доходи і отримані збитки .

Економіст Андрій Мартинюк вважає, що незаконної націоналізації, щодо якої Коломойський подав апеляцію, не було, і нагадує: в жовтні 2016- го акціонери "Привату" самі запропонували його націоналізувати, в грудні 2016 року НБУ оголосив його неплатоспроможним, а пізніше Мінфін докапіталізував " Приват "більш ніж на 100 млрд грн.

- Без націоналізації і фінансових гарантій того ж МВФ, "Приват", а разом з ним і вся банківська система України цілком могли б впасти, - вважає експерт. - У фонді про це прекрасно пам'ятають, тому непрозоро натякають: подальша співпраця з нами залежить від рішення 19 грудня, коли буде розглядатися апеляція по "ПриватБанку".

У той же час Владислав Банків вважає, що за нинішньої конфігурації парламенту, прийняття законів має мало сенсу.

- Можна взяти будь-який закон, а завтра його скасувати, - пояснив економіст свою думку. - Це, скоріше, фактори в інформаційній війні. Йде боротьба за ресурси між місцевими і транснаціональними угрупованнями. Адже МВФ - це зовсім не благодійна організація, він представляє інтереси своїх фактичних розпорядників.